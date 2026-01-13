Scontro tra due auto a Bodio sulla Provinciale del Lago
Coinvolte due persone. Traffico deviato all'interno del parcheggio del supermercato
Due auto si sono scontrate lungo la Provinciale del Lago all’altezza di Bodio Lomnago martedì 13 gennaio verso le 8:30. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 57 anni e un quarantenne, ma nessuno risulta in pericolo di vita.
Entrambi i veicoli hanno subito danni importanti e per permettere ai soccorsi di aiutare i feriti e spostare i mezzi è stato necessario chiudere momentaneamente la carreggiata. Il traffico è stato deviato all’interno del parcheggio del supermercato vicino. Si sono registrati rallentamenti alla circolazione in entrambi i sensi di marci
Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco di Varese. Per assicurare che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza e per gestire il traffico, sono intervenuti anche i carabinieri di Varese e la Polizia locale.
