Varese News

Varese Laghi

Scontro tra due auto a Bodio sulla Provinciale del Lago

Coinvolte due persone. Traffico deviato all'interno del parcheggio del supermercato

Incidente

Due auto si sono scontrate lungo la Provinciale del Lago all’altezza di Bodio Lomnago martedì 13 gennaio verso le 8:30. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 57 anni e un quarantenne, ma nessuno risulta in pericolo di vita.

Entrambi i veicoli hanno subito danni importanti e per permettere ai soccorsi di aiutare i feriti e spostare i mezzi è stato necessario chiudere momentaneamente la carreggiata. Il traffico è stato deviato all’interno del parcheggio del supermercato vicino. Si sono registrati rallentamenti alla circolazione in entrambi i sensi di marci

Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco di Varese. Per assicurare che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza e per gestire il traffico, sono intervenuti anche i carabinieri di Varese e la Polizia locale.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.