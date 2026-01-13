Scontro tra due auto a Bodio sulla Provinciale del Lago

Due auto si sono scontrate lungo la Provinciale del Lago all’altezza di Bodio Lomnago martedì 13 gennaio verso le 8:30. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 57 anni e un quarantenne, ma nessuno risulta in pericolo di vita.

Entrambi i veicoli hanno subito danni importanti e per permettere ai soccorsi di aiutare i feriti e spostare i mezzi è stato necessario chiudere momentaneamente la carreggiata. Il traffico è stato deviato all’interno del parcheggio del supermercato vicino. Si sono registrati rallentamenti alla circolazione in entrambi i sensi di marci

Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco di Varese. Per assicurare che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza e per gestire il traffico, sono intervenuti anche i carabinieri di Varese e la Polizia locale.