Un mese di appuntamenti per il decennale del Circolo Gagarin

Dieci anni di attività vissuti come un presidio culturale costante in provincia di Varese. Il Circolo Gagarin di Busto Arsizio festeggia il suo primo decennio con una rassegna speciale chiamata Gagarin Ten.

Dal 5 febbraio all’8 marzo gli spazi di via Galvani 2 bis si animano di musica dal vivo, teatro e approfondimenti d’attualità. Il progetto, intitolato Gagarin Ten, è sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto nell’ambito del Bando Arte e Cultura.

Spiegano gli organizzatori, l’iniziativa «è un momento di festa ma soprattutto di riflessione su ciò che luoghi culturali indipendenti come il Circolo Gagarin continuano a generare lontano dai riflettori: relazioni, comunità, partecipazione e accesso alla cultura». In questi due lustri, lo spazio è diventato un punto di riferimento capace di far convivere la produzione artistica con la formazione e l’accessibilità.

Il programma prevede, oltre agli eventi dal vivo, una mostra installativa dedicata alla storia del circolo e diverse produzioni audiovisive ed editoriali. Tutto questo concorre a costruire una narrazione che lega il passato al futuro di un’esperienza associativa che ha fatto della cultura indipendente il proprio pilastro.

La programmazione entra nel vivo con momenti simbolici e d’attualità (per esempio una serata dedicata al referendum sulla giustizia), come il ritorno di Paolo Spaccamonti il 10 febbraio per una Carpet Session; l’artista fu il protagonista del primo concerto in assoluto nella storia del circolo e torna oggi a distanza di dieci anni. La musica resta l’anima del decennale e il 14 febbraio il palco ospita la Royal Rumble, una serata speciale con dieci band diverse per festeggiare altrettanti anni di concerti. Il calendario prosegue il 21 febbraio con le sonorità doom e stoner di Materia Oscura Vol.11, mentre il 28 febbraio in cartellone ci sono Asino e Core Mato.

[nella foto lo staff del circolo]

GAGARIN TEN IL PROGRAMMA COMPLETO

Tutti gli eventi di “10 anni di Gagarin”:

7 FEB – Decimo compleanno con Planet Opal + Cali and Funktional (DJ Set): Celebriamo il 10° anniversario con il concerto speciale dei Planet Opal e un djset fatto in casa dai nostri soci-dj preferiti Dema e Bille!

8 FEB – Pranzo sociale

Un pranzo preparato dalla nostra brigata culinaria di volontar* per sostenere il progetto TEN.

8 FEB – I Grant You Refuge + Progetto Rifqa Talk e mostra sui diritti umani in Palestina.

10 FEB – Carpet Session con Paolo Spaccamonti – Paolo Spaccamonti è stato il primissimo concerto in assoluto del Circolo Gagarin. A distanza di 10 anni Paolo torna a trovarci!

13 FEB – 0331 Headroom Showcase, live set e installazioni artistiche del collettivo più sperimentale della provincia.

14 FEB – Royal Rumble: 10 band in una serata Festeggiamo 10 anni di palco con 10 band diverse!

15 FEB – Pietra Tonale | Sogliæ – Sul palco del circolo il collettivo torinese di sperimentazione musicale, 20 membri sul palco tra jazz, fusion e improvvisazione.

20 FEB – Sé/Me di Dario de Angelis – Un racconto teatrale di Dario de Angelis, intimo e politico tra narrazione, poesia e musica che prova a restituire l’esistenza quotidiana di una persona lgbtqia+ in Italia.

21 FEB – Materia Oscura Vol.11 – Anche Materia Oscura compie 8 anni! Festeggiamo con Sacri Suoni + Hyperwülff + Talaqat: doom, stoner, post-hardcore e psichedelia.

22 FEB – Samizdat – Persepolis – Proiezione e dibattito sul mondo iraniano attraverso il celebre film d’animazione e interventi per aiutarci a comprendere la situazione attuale.

27 FEB – IL FINESTRINO: live show – Andrea Cegna, Andrea Fumagalli e Benedetta Argentieri discutono di latino-america, mondo, resistenze, guerra e futuro accompagnati dal concerto/spettacolo Greatful Dead Economy & il

Blues dei Precari con i Cantosociale.

28 FEB – Asino + Core Mato – Musica potente, dissacrante ed emozionante, per gridare a squarciagola.

01 MAR – Bassa Fedeltà – La musica più strana e sincera fatta con sole macchine analogiche.

03 MAR – Il nido di Leleka – Torniamo a parlare di Ucraina con un libro che racconta di giovani. Giovani in un mondo fermo, dove i desideri sono contemporaneamente la voglia di scappare dalla realtà e la voglia di restare

per modificarla. Ne parliamo con l’autrice Martina Toppi.

5 MAR – Le cicatrici della democrazia – Un appuntamento per tornare alla nostra storia, agli anni ‘70, gli Anni di Piombo. Con Associazione Labsus, il Quadrifoglio e Zeno Gaiaschi.

6 MAR – TV Cult (GER) + Kanfora Concerto internazionale per chiudere il nostro decennale con del buon post-punk/hardcore per

ballare e emozionarsi tanto!

8 MAR – Giurismi: parliamo di giustizia In vista del referendum confermativo previsto per il 22-23 marzo, proviamo a fare chiarezza e analizziamo gli scenari possibili.