“Voci bambine dalla Resistenza”: una serata di testimonianze per ricordare i Cinque Martiri

Nella serata l’intervento di Luana Valle, autrice del libro Bambine in guerra, e un collegamento con Noto, città di origine di uno dei cinque partigiani. Ma ci saranno anche musica e arti visive

Venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 21.15, Ferno ospita l’iniziativa “Voci bambine dalla Resistenza”, un appuntamento di parole, testimonianze ed emozioni dedicato alla memoria dei Cinque Martiri partigiani, a 81 anni dall’eccidio.

L’evento è ospitato presso l’Alleanza Cooperativa San Martino, in via Giuseppe Mazzini 16, e si inserisce nel percorso di avvicinamento alla commemorazione ufficiale che si svolgerà domenica, dedicata ai partigiani uccisi nel gennaio del 1945, sorpresi in una cascina alle porte del paese.

La serata intende offrire uno sguardo originale e partecipato sulla Resistenza, attraverso le voci dell’infanzia e della memoria, intrecciando passato e presente. Protagonista dell’incontro sarà la scrittrice Luana Valle, autrice del libro Bambine in guerra (Tempesta Editore), che ha raccolto e rielaborato le testimonianze di bambine vissute negli anni del conflitto. Un racconto che mette in dialogo le parole delle più giovani con quelle dei partigiani del territorio, aprendo anche a riflessioni sulle guerre e sui conflitti contemporanei.

Accanto all’autrice, la serata sarà arricchita dalle voci di Marcella Magnoli, Loredana Raneli, Iante Rossetti e Andrea Visalli, dalle illustrazioni dal vivo di Tiziano Riverso e dalla partecipazione musicale della Kabubi Band. In collegamento video interverranno inoltre il partigiano “Giotto” (Giordano Bruschi) e i rappresentanti di Anpi di Noto., località legata a Ferno perché territorio di origine di uno dei Cinque martiri, Paolo Salemi.

Ragazzi e ragazze presenti in sala saranno coinvolti attivamente nella realizzazione di un murale collettivo su carta, guidati dall’illustratore, come gesto simbolico di memoria condivisa.

L’iniziativa è promossa da Alleanza Cooperativa San Martino insieme a Anpi provinciale di Varese e alle sezioni di Samarate, Verghera, Ferno e Lonate Pozzolo, all’Unione Cooperativa di Consumo di Samarate, allo Spi Cgil provinciale di Varese e all’Associazione Laura Prati di Cardano al Campo.

“Voci bambine dalla Resistenza” rappresenta così un momento di riflessione collettiva che affianca e prepara la commemorazione ufficiale dei Cinque Martiri prevista domenica, riaffermando il valore della memoria come responsabilità civile e come strumento di dialogo tra generazioni.