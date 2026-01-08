Ferno e Samarate ricordano l’eccidio dei “cinque martiri”

Si terranno sabato 10 gennaio 2026 le celebrazioni per l’81° anniversario dell’eccidio dei Cinque Martiri, promosse congiuntamente dai Comuni di Ferno e Samarate. Una giornata di commemorazioni pubbliche dedicata alla memoria della Resistenza, ai suoi protagonisti e ai valori fondanti della Costituzione.

Il programma prenderà avvio alle 9.30 a Verghera di Samarate, con il ritrovo in via Indipendenza, nei pressi della Scuola primaria “De Amicis”. Da qui partirà un corteo diretto al cimitero di Verghera, dove si terrà un momento di commemorazione con la deposizione di una corona, nella frazione samaratese dove agiva la famiglia Locarno, che forniva sostegno alla formazione Prima Brigata della Montagna, il cui vicecomandante era Nino Locarno.

Alle 10.15 è previsto il ritrovo a Ferno, al monumento in memoria del comandante della Brigata “Fagno”, in via Garibaldi, all’altezza dei civici 29–33. Seguirà il corteo con deposizione di una corona al monumento dei Cinque Martiri, situato vicino alla Scuola primaria “Mons. Bonetta”, ricordando così Nino Locarno, Silvano Fantin, Dante Pozzi, Claudio Magnoli e Paolo Salemi, uccisi proprio in quella zona, allora campi intorno alla cascina Brabbia.

La commemorazione ufficiale si svolgerà alle 11.00 nella Sala Consiliare di Ferno, in via Roma 51, alla presenza delle autorità civili e istituzionali, del Consiglio comunale dei ragazzi, delle classi quinte della Scuola primaria “Mons. Bonetta” e del professor Giuseppe Nigro, rappresentante provinciale dell’Anpi e presidente della Società Storica Saronnese.

Come sottolineato dalla sindaca di Ferno, Sarah Foti, nella Sala Polivalente di via Roma 51 è stata inoltre allestita una mostra dedicata al ricordo dei Martiri, visitabile in occasione della cerimonia. La prima cittadina ha inoltre comunicato che è «confermata la presenza del signor Prefetto, che – salvo imprevisti dell’ultimo momento, come indicato dalla Prefettura – raggiungerà la Sala Consiliare di Ferno intorno alle 11».

L’iniziativa si inserisce nel solco di un impegno condiviso dalle amministrazioni comunali di Ferno e Samarate, guidate rispettivamente dai sindaci Sarah Foti e Alessandro Ferrazzi, per mantenere viva la memoria di uno degli episodi più drammatici della storia locale e nazionale. Un momento ancora molto sentito nei due Comuni, grazie all’impegno di associazioni e istituzioni.