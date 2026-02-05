A Capronno di Angera proseguono le serate dedicate ai laboratori creativi

Prendersi una pausa, rallentare e dedicare qualche ora a un’attività creativa fatta con le proprie mani: è questo lo spirito dei laboratori di manualità a cura di Catia Creazioni Handmade. Un progetto che punta a diventare un appuntamento fisso per gli amanti del fatto a mano e per chi desidera staccare dalla routine quotidiana.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 12 febbraio 2026 a Capronno di Angera: un incontro serale pensato per riscoprire il piacere del “fare” e del tempo dedicato a sé.

L’incontro si svolgerà dalle 19 alle 22 negli spazi di Natura in Moto, in piazza G. Matteotti 2, e sarà guidato da Catia Creazioni Handmade, realtà artigianale che propone esperienze creative accessibili anche a chi non ha alcuna esperienza precedente.

Durante la serata i partecipanti realizzeranno due cuscini in ciniglia, utilizzando esclusivamente le mani, senza aghi né strumenti complessi. Un’attività semplice ma coinvolgente, pensata per favorire concentrazione, rilassamento e condivisione, in un clima informale e conviviale.

Il laboratorio è aperto a tutti, non richiede competenze specifiche e rappresenta anche un’occasione per trascorrere del tempo in compagnia, conoscendo nuove persone e sperimentando una forma di creatività lenta e manuale.

I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione obbligatoria.

Il costo di partecipazione è di 32 euro, materiale escluso.

Durante il laboratorio è previsto un apericena preparato e organizzato da Francesca di Natura in Moto. Chi fosse interessato può prenotarlo e comunicarlo in fase di iscrizione. Il costo è di 7 euro da pagare in loco.

Per informazioni e iscrizioni è possibile:

– scrivere in DM su Instagram a @catia_hm

– inviare una mail a katy1966@yahoo.it

Un’occasione per rallentare, creare e portare a casa non solo un oggetto fatto a mano, ma anche un’esperienza da ricordare.

Se sei interessato a partecipare al primo appuntamento, in programma venerdì 6 febbraio, si parte con una serata di uncinetto dedicata alla realizzazione del “mesh hat”, negli spazi di Natura in Moto.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: il costo è di 38 euro e include tutto il materiale necessario.

Contatti

Catia Creazioni Handmade

Uncinetto

Borse in tessuto

Laboratori

@: katy1966@yahoo.it

Instagram