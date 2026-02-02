Bimbo di 8 anni irreperibile con i genitori: l’allarme per un farmaco salvavita

Un bambino di 8 anni del Varesotto risulta irreperibile da alcuni giorni insieme alla madre, irreperibile anche il padre biologico. L’allarme è legato alle sue condizioni di salute: il minore avrebbe bisogno urgente di un farmaco salvavita che deve essere somministrato in ospedale. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, la vicenda è seguita da mesi dal Tribunale per i minorenni di Milano, dopo alcune dichiarazioni rese dal bambino a infermieri e medici durante precedenti ricoveri. «Se a casa non mi comporto bene, il papà mi prende a cinghiate» – avrebbe raccontato il piccolo al personale sanitario – facendo scattare l’intervento dei servizi sociali di un comune del Basso Varesotto.

Le cure mancate e l’intervento del Tribunale

Il 29 dicembre scorso la madre e il padre biologico avrebbero dovuto ritirare alcuni farmaci ospedalieri salvavita alla farmacia dell’ospedale Del Ponte di Varese, ma nessuno si è presentato. Nella stessa giornata il bambino era atteso per una visita specialistica legata a una pericardite, patologia che nel corso del 2025 lo aveva già portato a più ricoveri.

Il giorno successivo, il 30 dicembre, il Tribunale per i minorenni di Milano ha disposto una serie di provvedimenti urgenti: la limitazione della responsabilità genitoriale, l’affidamento del minore ai servizi sociali del Comune di residenza, la nomina di un curatore speciale e il collocamento del bambino in una comunità educativa, «poiché la mancanza di terapie pone in pericolo la salute del minore».

La scomparsa e l’ordinanza urgente

Il 26 gennaio, come riporta il Corriere della Sera, i servizi sociali hanno però segnalato con urgenza al Tribunale che madre e figlio risultavano irreperibili. Due giorni dopo, il 28 gennaio, il giudice Alberto Viti ha firmato un’ordinanza urgente dando mandato ufficiale alle forze dell’ordine di rintracciare il bambino.

Le ricerche e il timore di una fuga all’estero

Il padre biologico, che non ha mai riconosciuto il bambino e conviveva solo a tratti con la madre e il figlio, risulta anch’egli irreperibile. Le ricerche sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio e delle altre forze di polizia, dopo la denuncia presentata dal Comune affidatario.