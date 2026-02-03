Varese News

Cislago riattiva lo sportello psicologico per adolescenti

Il Comune rilancia il servizio dedicato agli adolescenti: appuntamenti ogni due settimane al Centro Ex IAL

bambini adolescenti smartphone internet social pixabay

A partire da lunedì 9 febbraio, il Comune di Cislago riattiva lo sportello psicologico gratuito rivolto ai ragazzi dai 12 ai 18 anni, un servizio pensato per offrire ascolto, supporto e orientamento in una fase delicata della crescita personale.

«Iniziative come questa, già attivata in via sperimentale lo scorso anno, rappresentano un presidio fondamentale di prevenzione e di ascolto, capace di intercettare bisogni spesso silenziosi che emergono durante l’adolescenza – spiega la nota dell’amministrazione comunale – Siamo felici di poter offrire ai ragazzi uno spazio sicuro, gratuito e qualificato, in cui potersi esprimere, confrontare e sentirsi accolti».

Lo sportello sarà attivo un lunedì ogni 15 giorni, dalle 15 alle 18, presso il Centro Polifunzionale Ex IAL, in via XXIV Maggio n. 33. Il servizio è completamente gratuito. I genitori dei ragazzi interessati possono richiedere un primo appuntamento scrivendo all’indirizzo email a.pirola@anagrammapsicologi.it. È prevista, su richiesta, anche la possibilità di un primo incontro conoscitivo con i genitori.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura e Istruzione del Comune di Cislago: Tel. 02 96671034 / 35 / 69 email: cultura@comune.cislago.va.it

Pubblicato il 03 Febbraio 2026
