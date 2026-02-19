Costituito anche a Gallarate il comitato per il No alle modifiche alla Costituzione

Mercoledì 18 febbraio 2026 alla sede Anpi cittadina “Attilio Colombo” si è costituito il “Comitato gallaratese per il No al referendum”.

«Cittadine e cittadini, giuriste e giuristi presenti, insieme ad esponenti di associazioni e forze politiche e sociali locali hanno condiviso grande preoccupazione per una riforma della Giustizia che modifica ben 7 articoli della nostra Costituzione, senza risolvere né i problemi strutturali né le criticità di cui il sistema soffre» dice Guja Baldazzi, presidente di Anpi Gallarate.

«Hanno pertanto dato vita ad un Comitato che, in stretta collaborazione con il Coordinamento Provinciale, promuoverà, anche nella nostra città, iniziative volte ad illustrare alla cittadinanza le ragioni tecniche e politiche che rendono indispensabile respingere questa riforma. Tali iniziative saranno tempestivamente comunicate per favorire la più ampia e consapevole partecipazione ed un effettivo esercizio di democrazia».