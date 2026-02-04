Tempo Libero
Giornata delle Zone Umide: appuntamento a Malnate con Legambiente
Sabato 7 febbraio una caccia al tesoro alla scoperta della biodiversità della zona di Gurone, nel parco Valle del Lanza, attraverso schede che riportano alle specie presenti nella zona
Un pomeriggio all’insegna della natura e della scoperta quello proposto dal Circolo Legambiente Varese, che per sabato 7 febbraio organizza una speciale caccia al tesoro dedicata alla biodiversità. L’appuntamento è fissato per le ore 14:00 presso la Casamatta – Circular Hub di Malnate, nel cuore del Parco Valle del Lanza, per celebrare la Giornata Mondiale delle Zone Umide con un’iniziativa che unisce divertimento e sensibilizzazione ambientale.
Una caccia al tesoro scientifica
L’iniziativa proposta da Legambiente Varese non sarà una semplice passeggiata nel verde, ma una vera e propria esplorazione attiva. I partecipanti, armati di apposite schede identificative, avranno il compito di scovare e riconoscere le diverse specie animali e vegetali che popolano la zona di Gurone. Si tratta di un modo divertente per imparare a conoscere i propri “vicini di casa” naturali e comprendere l’importanza della tutela di questi habitat fragili.
Imparare a proteggere gli ecosistemi
L’obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare i cittadini sulla protezione degli ecosistemi locali, spiegando perché la conservazione della biodiversità sia cruciale per la salute del territorio. Durante il pomeriggio, i volontari del circolo illustreranno le caratteristiche peculiari della zona di Gurone e l’importanza delle zone umide nel cuore del Parco Valle del Lanza.
Informazioni e prenotazioni
Per partecipare all’evento è necessario indossare scarpe comode e vestiti adatti all’attività all’aperto. Il ritrovo è fissato presso la Casamatta – Circular Hub di via dei Mulini 56 a Malnate. Essendo un’attività strutturata che prevede l’uso di materiali didattici, la prenotazione è obbligatoria. Per riservare un posto è possibile scrivere a legambiente.varese@gmail.com oppure chiamare il numero 3394647363.