Giornata delle Zone Umide: appuntamento a Malnate con Legambiente

Un pomeriggio all’insegna della natura e della scoperta quello proposto dal Circolo Legambiente Varese, che per sabato 7 febbraio organizza una speciale caccia al tesoro dedicata alla biodiversità. L’appuntamento è fissato per le ore 14:00 presso la Casamatta – Circular Hub di Malnate, nel cuore del Parco Valle del Lanza, per celebrare la Giornata Mondiale delle Zone Umide con un’iniziativa che unisce divertimento e sensibilizzazione ambientale.

Una caccia al tesoro scientifica

L’iniziativa proposta da Legambiente Varese non sarà una semplice passeggiata nel verde, ma una vera e propria esplorazione attiva. I partecipanti, armati di apposite schede identificative, avranno il compito di scovare e riconoscere le diverse specie animali e vegetali che popolano la zona di Gurone. Si tratta di un modo divertente per imparare a conoscere i propri “vicini di casa” naturali e comprendere l’importanza della tutela di questi habitat fragili.

Imparare a proteggere gli ecosistemi

L’obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare i cittadini sulla protezione degli ecosistemi locali, spiegando perché la conservazione della biodiversità sia cruciale per la salute del territorio. Durante il pomeriggio, i volontari del circolo illustreranno le caratteristiche peculiari della zona di Gurone e l’importanza delle zone umide nel cuore del Parco Valle del Lanza.

Informazioni e prenotazioni

Per partecipare all’evento è necessario indossare scarpe comode e vestiti adatti all’attività all’aperto. Il ritrovo è fissato presso la Casamatta – Circular Hub di via dei Mulini 56 a Malnate. Essendo un’attività strutturata che prevede l’uso di materiali didattici, la prenotazione è obbligatoria. Per riservare un posto è possibile scrivere a legambiente.varese@gmail.com oppure chiamare il numero 3394647363.