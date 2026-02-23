Il silenzio che parla: a Materia torna “Quello che le donne non dicono”
Sabato 7 marzo alle 21 lo spettacolo torna a Castronno con testimonianze, musica e teatro dal vivo per coinvolgere il pubblico in una riflessione profonda
Sabato 7 marzo, alle ore 21, lo spazio culturale Materia di Castronno ospita nuovamente “Quello che le donne non dicono”, lo spettacolo della compagnia Al Borde che intreccia parole, musica e teatro dal vivo per affrontare il tema della violenza di genere a partire da testimonianze reali.
Un progetto che sceglie il linguaggio della scena per dare voce a ciò che troppo spesso resta sommerso. La performance alterna racconto, momenti musicali e spazi di ascolto, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza intensa e partecipata, dove il confine tra palco e platea si fa più sottile.
Il ritorno a Materia arriva dopo il successo della precedente rappresentazione, che aveva registrato il tutto esaurito e suscitato una forte partecipazione emotiva. Un segnale della sensibilità del territorio verso un tema che continua a interrogare la comunità e che il teatro può contribuire a rendere visibile.
L’ingresso è riservato ai soci di Anche Io Aps.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.