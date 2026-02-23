Il silenzio che parla: a Materia torna “Quello che le donne non dicono”

Sabato 7 marzo, alle ore 21, lo spazio culturale Materia di Castronno ospita nuovamente “Quello che le donne non dicono”, lo spettacolo della compagnia Al Borde che intreccia parole, musica e teatro dal vivo per affrontare il tema della violenza di genere a partire da testimonianze reali.

Un progetto che sceglie il linguaggio della scena per dare voce a ciò che troppo spesso resta sommerso. La performance alterna racconto, momenti musicali e spazi di ascolto, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza intensa e partecipata, dove il confine tra palco e platea si fa più sottile.

Il ritorno a Materia arriva dopo il successo della precedente rappresentazione, che aveva registrato il tutto esaurito e suscitato una forte partecipazione emotiva. Un segnale della sensibilità del territorio verso un tema che continua a interrogare la comunità e che il teatro può contribuire a rendere visibile.

L’ingresso è riservato ai soci di Anche Io Aps.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.