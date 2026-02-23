Intelligenza artificiale, cosa sta succedendo: se ne parla a Varese

L’Associazione Mazziniana Italiana, sezione “Giovanni Bertolè Viale” di Varese, organizza giovedì 26 febbraio alle 18 una conferenza dedicata a uno dei temi più discussi e controversi del momento: l’intelligenza artificiale.

L’appuntamento si terrà nella Sala Matrimoni del Comune di Varese, in via Sacco, e sarà aperto a tutti i cittadini interessati ad approfondire un fenomeno che sta trasformando in modo rapido e profondo la società contemporanea.

A tenere la conferenza sarà Luca Mari (nella foto), professore ordinario di Scienza della Misurazione presso l’Università Cattaneo – LIUC di Castellanza, che guiderà il pubblico attraverso le domande più urgenti legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale: cosa sta accadendo davvero, a che punto siamo e quali scenari si aprono per il futuro. L’incontro sarà introdotto da Leonardo Tomassoni, presidente dell’Associazione Mazziniana di Varese. L’ingresso è libero.