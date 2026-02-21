L’ultima gara di questa olimpiade da leggenda per Francesca Lollobrigida

Si chiude con un quarto posto carico di tensione e strategia la splendida avventura olimpica di Francesca Lollobrigida. Sebbene la medaglia nella Mass Start sia sfuggita per un soffio, il bilancio finale dell’atleta di Frascati è da brividi: due ori storici che la consacrano definitivamente nell’Olimpo dello sport italiano (Foto: Mattia Martegani).

L’ultima fatica: il muro olandese nella Mass Start

L’ultima gara sul ghiaccio di casa è stata una partita a scacchi ad altissima velocità. Con il timore di una “fuga bidone” (già vista nella gara maschile), il gruppo ha mantenuto ritmi serrati sin dall’inizio. La prima svolta è arrivata con la caduta della favorita canadese Valery Maltais, che ha rimescolato i piani tattici delle avversarie.

Francesca ha corso con intelligenza, restando coperta mentre le olandesi Kerkhoff e Tas (Belgio) tentavano invano l’allungo al sesto giro. Nelle fasi calde, l’azzurra ha scelto di marcare stretta la schiena di Marijke Groenewoud, ma l’olandese ha piazzato lo scatto decisivo al suono della campana, involandosi verso l’oro. Nel volatone finale, Lollobrigida ha dato tutto ma si è dovuta arrendere alla progressione di Ivanie Blondin (argento) e della statunitense Mia Manganello (bronzo), chiudendo ai piedi del podio.

Il bilancio: un’edizione da incorniciare

Nonostante l’amarezza per il podio sfiorato nell’ultima prova, quella di Francesca a Milano Cortina 2026 resta una cavalcata trionfale senza precedenti:

L’Oro dei 3.000m: Arrivato nel giorno del suo 35° compleanno, è stato il primo squillo azzurro dei Giochi, conquistato con un record olimpico che ha fatto esplodere il palazzetto.

L’Oro dei 5.000m: Una prova di resistenza e cuore, dove ha battuto la concorrenza olandese per pochi centesimi, completando una storica doppietta nel fondo.

La Regina del Ghiaccio: Con i due ori odierni che si aggiungono all’argento e al bronzo di Pechino 2022, Francesca diventa l’atleta più vincente di sempre nel pattinaggio di velocità italiano.