Oltre 340 presenze all’Open Day di Its Incom Academy a Busto Arsizio

Oltre 340 presenze per l’Open Day di Its Incom Academy a Busto Arsizio, che sabato 7 febbraio ha aperto le porte agli studenti delle scuole superiori e alle loro famiglie per far conoscere da vicino i percorsi di alta formazione tecnologica. Un’iniziativa che ha confermato il forte interesse verso le competenze digitali e le professioni del futuro.

Numeri oltre le aspettative per l’iniziativa che si è svolta negli spazi di Malpensa Fiere. Hanno partecipato 210 studenti delle scuole superiori, accompagnati da 137 tra genitori e familiari. Un risultato che conferma il crescente interesse verso i percorsi di Alta Formazione Tecnologica proposti dall’Academy e che supera i dati delle precedenti edizioni, dopo una fase di iscrizioni all’evento che aveva già fatto registrare un’adesione particolarmente elevata.

Fin dall’ingresso, l’Open Day è stato pensato come un’esperienza personalizzata. Gli studenti sono stati accolti con braccialetti colorati, assegnati in base alle preferenze di corso espresse al momento dell’iscrizione, per essere guidati lungo un percorso di orientamento mirato.

Dopo un momento iniziale nella sala conferenze di Malpensa Fiere, Paolo Zuffinetti, responsabile formazione e sviluppo di Its Incom Academy, ha presentato l’offerta formativa e la filosofia dell’istituto. Successivamente i ragazzi sono stati accompagnati nelle diverse aule tematiche, dedicate ai singoli ambiti di studio.

In parallelo, i genitori hanno potuto confrontarsi direttamente con il direttore, approfondendo il modello formativo dell’Academy, le opportunità occupazionali e il valore professionalizzante dei percorsi proposti.

Durante la visita, gli studenti hanno assistito alle presentazioni dei corsi di loro interesse, ascoltando le testimonianze di coordinatori, tutor, docenti, studenti attualmente iscritti ed ex studenti, che hanno raccontato la propria esperienza formativa e professionale.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle dimostrazioni pratiche. Tra queste, il project work dell’Area Comunicazione realizzato in collaborazione con il Museo Fratelli Cozzi, una dimostrazione di eye-tracking del laboratorio di neuromarketing e, per le Aree Nuove Tecnologie e Programmazione, progetti di realtà aumentata per la sicurezza in mare, videogiochi sviluppati durante project work e tirocini, prototipi smart di tute per i Vigili del fuoco e parchi connessi e “sicuri”. Attività che hanno permesso ai visitatori di vedere e toccare con mano le tecnologie utilizzate nei corsi.

Un contributo importante alla riuscita dell’evento è arrivato anche dagli studenti di Its Incom Academy, coinvolti nell’accoglienza, nella gestione degli info-point e nella produzione dei materiali informativi.

Dall’analisi delle preferenze espresse emergono tendenze chiare. Su 133 prime scelte valide, l’area Comunicazione si conferma la più richiesta con il 46,6%, seguita da Programmazione (27,8%) e Nuove Tecnologie (15%).

Il corso ITS Digital Marketing Manager risulta il più gettonato in assoluto, con il 31,6% delle prime scelte, seguito da ITS Web Designer (12,8%), ITS AR/VR & Game Developer (9,8%), ITS Sistemista Cloud & Cybersecurity (7,5%) e ITS Cloud Developer (6,8%).

Anche tra le seconde scelte l’area Comunicazione mantiene il primato, mentre cresce l’equilibrio tra le altre aree formative, a conferma di un interesse diffuso e trasversale per le competenze digitali.

All’Open Day hanno partecipato studenti provenienti da un’ampia rete di istituti della provincia di Varese e del milanese. Tra i più rappresentati figurano l’Ite Enrico Tosi di Busto Arsizio, l’Isis Geymonat di Tradate, l’Isis Bernocchi di Legnano e i licei artistici Candiani di Busto Arsizio e Don Milani di Tradate.

Circa un terzo dei partecipanti proviene inoltre da oltre 30 istituti diversi, tra licei, istituti tecnici, centri di formazione e scuole paritarie, a conferma del radicamento territoriale di ITS INCOM Academy.

Le preferenze variano anche in base alla scuola di provenienza: se il Digital Marketing Manager riscuote consenso trasversale, i corsi più tecnici attirano soprattutto studenti degli istituti tecnici, mentre i licei artistici si orientano maggiormente verso il percorso Web Designer.

I prossimi appuntamenti

Per chi non ha potuto partecipare all’Open Day o desidera approfondire, Its Incom Academy ha programmato i Focus Day, incontri di orientamento dedicati ai singoli corsi e riservati a piccoli gruppi. Il prossimo appuntamento chiave è fissato per il 17 febbraio, con le selezioni per l’ammissione ai corsi.