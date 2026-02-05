Oltre i videogiochi: il gaming come chiave per comprendere il nostro tempo

Non solo intrattenimento, ma industria globale, linguaggio culturale e specchio delle trasformazioni sociali in atto. Il mondo del gaming sarà al centro dell’incontro “Tasto Pausa: capire il gaming per giocare meglio il futuro”, in programma martedì 17 febbraio alle ore 21 a Materia, con Luca Tremolada, giornalista del Sole 24 Ore e autore del libro Tasto pausa.

L’appuntamento propone uno sguardo approfondito su uno dei settori creativi più dinamici e potenti del nostro tempo, capace di intrecciare tecnologia, economia e cultura e di influenzare in modo crescente le abitudini, l’immaginario e le relazioni delle nuove generazioni. Un universo complesso, spesso semplificato o frainteso, che merita invece di essere compreso nelle sue molteplici dimensioni.

Durante la serata, Tremolada accompagnerà il pubblico in un viaggio che va oltre il videogioco in sé, per analizzare le crisi e le trasformazioni che attraversano l’industria del gaming: dai modelli economici alle piattaforme digitali, dal ruolo dell’innovazione tecnologica all’impatto sociale e culturale di un fenomeno ormai centrale nella contemporaneità.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al rapporto tra gioco, famiglie ed educazione. L’incontro si propone infatti di offrire strumenti di lettura utili a genitori ed educatori, per superare approcci basati su diffidenza o allarme e trasformare il gaming in un’occasione di dialogo, relazione e consapevolezza. Capire come e perché si gioca diventa così un passaggio fondamentale per accompagnare ragazzi e ragazze in un uso più responsabile e condiviso delle tecnologie.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.