Rapinatore gravemente ferito dopo un conflitto a fuoco con la polizia a Rogoredo

Ancora una sparatoria a Rogoredo, Sud Est di Milano dove solo sei giorni fa era morto un 28enne centrato da un agente in borghese.

Il conflitto a fuoco è avvenuto nel pomeriggio di domenica quando si è verificata una sparatoria tra le forze dell’ordine e un rapinatore armato. L’episodio è avvenuto intorno alle 15.20 tra piazza Mistral e via Cassinis, all’altezza del civico 33.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 14.30 l’uomo avrebbe aggredito una guardia giurata italiana di 50 anni in via Caviglia, mentre si stava recando al lavoro. Il vigilante sarebbe stato colpito con un bastone e derubato della pistola d’ordinanza. Dopo l’aggressione, il rapinatore si è dato alla fuga, facendo scattare l’allarme al 112.

Le pattuglie della polizia hanno immediatamente avviato le ricerche nella zona. A intercettare l’uomo sono stati gli agenti delle Uopi, le Unità operative di primo intervento, in via Cassinis. Alla vista del fuoristrada blindato della polizia, il rapinatore avrebbe aperto il fuoco, esplodendo almeno tre colpi in direzione del mezzo di servizio, alcuni dei quali lo avrebbero colpito.

Gli agenti, protetti dalla blindatura del veicolo, hanno risposto al fuoco, ferendo gravemente l’uomo. Il rapinatore sarebbe stato colpito da due proiettili, uno alla spalla e uno alla testa. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso sanitario, coordinati dalla centrale Soreu Metropolitana, con un’ambulanza di base e un mezzo di soccorso avanzato. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è arrivato incosciente.

Nessun poliziotto risulta ferito. L’area della sparatoria è stata cinturata da numerosi agenti e affidata ai rilievi della Polizia Scientifica, che sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Le indagini sono in corso.