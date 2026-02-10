Varese News

Scontro tra camion e moto a Como, grave un ventenne

È avvenuto a metà pomeriggio di martedì 10 febbraio, vicino allo svincolo autostradale Como Centro

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Un motociclista di 20 anni è in gravi condizioni per le lesioni riportate in un incidente stradale a Como a metà pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio.

L’incidente è avvenuto alle 16.15 in via Cristoforo Colombo, accanto allo svincolo autostradale di Como Centro: un violento scontro tra un camion e moto, con il motociclista sbalzato a circa dieci metri di distanza.

Il giovane, vent’anni circa, ha riportato un trauma cranico e un trauma ad una gamba: soccorso in “codice rosso” da ambulanza e automedica, è stato trasferito al Sant’Anna. Come detto è in gravi condizioni, in pericolo di vita.

Sul posto anche la Polizia Locale comasca per i necessari rilievi.

Pubblicato il 10 Febbraio 2026
