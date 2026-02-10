Scontro tra camion e moto a Como, grave un ventenne
È avvenuto a metà pomeriggio di martedì 10 febbraio, vicino allo svincolo autostradale Como Centro
Un motociclista di 20 anni è in gravi condizioni per le lesioni riportate in un incidente stradale a Como a metà pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio.
L’incidente è avvenuto alle 16.15 in via Cristoforo Colombo, accanto allo svincolo autostradale di Como Centro: un violento scontro tra un camion e moto, con il motociclista sbalzato a circa dieci metri di distanza.
Il giovane, vent’anni circa, ha riportato un trauma cranico e un trauma ad una gamba: soccorso in “codice rosso” da ambulanza e automedica, è stato trasferito al Sant’Anna. Come detto è in gravi condizioni, in pericolo di vita.
Sul posto anche la Polizia Locale comasca per i necessari rilievi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.