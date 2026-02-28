Studentessa del Varesotto bloccata a Dubai dopo lo scoppio del conflitto in Iran

Ore di apprensione per una ragazza di 18 anni, studentessa nella nostra provincia, attualmente bloccata a Dubai a causa dello scoppio del conflitto in Iran. La giovane si trovava negli Emirati Arabi Uniti per partecipare alla conferenza internazionale WEMUN 2026, ospitata nell’area de Le Méridien Hotel & Conference Centre. Le persone in hotel hanno visto cadere diversi missili diretti sulla città e questo ha generato grandi preoccupazioni

La conferenza si è conclusa oggi e i delegati, centinaia di studenti provenienti da diversi Paesi del mondo, avrebbero dovuto fare rientro nelle rispettive nazioni. Tuttavia, la situazione geopolitica ha comportato la chiusura dell’aeroporto, impedendo le partenze. Tra le persone rimaste bloccate in città anche il ministro della Difesa Guido Crosetto presente a Dubai.

Cosa è Wemun

WEMUN (World Educational Model United Nations) è una piattaforma educativa internazionale che organizza simulazioni dei lavori delle Nazioni Unite, rivolte a studenti delle scuole superiori e universitari. Si tratta di conferenze “Model United Nations” (MUN) in cui i ragazzi interpretano il ruolo di diplomatici ONU, discutono temi globali e redigono risoluzioni seguendo procedure simili a quelle ufficiali delle Nazioni Unite.

L’obiettivo del programma è formare giovani leader, promuovendo competenze in diplomazia, pensiero critico, public speaking e sensibilità verso temi come sostenibilità, cambiamento climatico e cooperazione internazionale. Le attività comprendono dibattiti strutturati, workshop formativi e materiali di preparazione dedicati.

Quella che doveva essere un’importante esperienza formativa e internazionale si è trasformata in una situazione di attesa e incertezza. Le famiglie seguono con attenzione l’evolversi degli eventi, in attesa che la situazione nell’area consenta la ripresa dei voli e il rientro in sicurezza dei ragazzi.

Le informazioni dalla Farnesina

La Farnesina segue con attenzione l’evolversi della situazione. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Stiamo seguendo con la massima attenzione la situazione nell’area e siamo in costante contatto con la nostra Ambasciata e con il Consolato. La priorità è garantire l’assistenza e la sicurezza dei cittadini italiani presenti a Dubai. Non appena le condizioni lo consentiranno, saranno attivate tutte le procedure necessarie per favorire il loro rientro in Italia».

La foto è tratta dall’evento della conferenza di Wemun a Dubai