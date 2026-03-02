Varese News

Varese Laghi

Fabrizio bloccato a Dubai: “Sabato e domenica sentivamo e vedevamo le esplosioni”

Arrivato proprio nelle ore dei primi attacchi, tra sabato e domenica un varesino ha assistito alle esplosioni in cielo. "Attendo il volo di rientro"

bombardamento dubai

«La prima sera si sentivano i botti e si vedevano le esplosioni in cielo». Lo racconta Fabrizio Felice, varesino di 41 anni, bloccato a Dubai dopo lo stop ai voli a causa dei bombardamenti compiuti dall’Iran, che sta rispondendo agli attacchi di Israele e Usa.

«Arrivavo da Doha e mi fermavo tre giorni a Dubai, per salutare un amico» racconta Felice. «Sono arrivato forse con l’ultimo volo dal Qatar: attaccavano in quel momento, noi non lo sapevamo e così mi sono ritrovato bloccato». La sera di sabato è stata subito molto animata. «Nella giornata di domenica si sentivano ancora esplosioni, mentre oggi è più tranquillo».

Felice si è registrato sul sito del Ministero degli Esteri che dovrebbe assistere gli italiani in area di guerra, «ma nessuno mi ha scritto o risposto», racconta.

Resta quindi ancora nell’incertezza rispetto alle possibilità di rientro. «Avrei il volo domani [martedì 3 marzo, ndr] alle 15.30, da Dubai per Malpensa. A ora è confermato, stanno riaprendo ora l’aeroporto e stasera partono i primi voli». Ma resta una quota d’incertezza.

Gli effetti della guerra in Iran sulla tua vita: mandaci la tua testimonianza

Il blocco dei voli ha riguardato tutta l’area del Medio Oriente, anche con contraccolpi su altre tratte fuori dall’area (il Malpensa-New York di Emirates, i voli per le Maldive).

La guerra cancella i voli da Malpensa per Israele e Golfo Persico, impatto da 7mila viaggiatori al giorno

A Dubai sono ancora bloccati  complessivamente migliaia di cittadini italiani, fra cui anche un gruppo di 190 studenti minorenni che si trovavano in città per partecipare a un progetto di simulazione delle Nazioni Unite per partecipare alla conferenza internazionale WEMUN 2026, ospitata nell’area de Le Méridien Hotel & Conference Centre: il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che il gruppo dovrebbe essere riportato in Italia già domani.

“Allarmi e paura, ma poche informazioni”: da Dubai la voce degli studenti bloccati

Studentessa del Varesotto bloccata a Dubai dopo lo scoppio del conflitto in Iran

A metà pomeriggio di lunedì un primo volo di rientro è invece decollato da Muscat, la capitale dell’Oman, conbordo persone che negli scorsi giorni erano state trasferite o erano riuscite a raggiungere via terra il Paese da quelli vicini, fra cui l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti (l’Oman non ha chiuso il suo spazio aereo e non è minacciato da bombardamenti).

Paola Reguzzoni a Dubai durante l’allerta missili: “Due esplosioni in cielo, poi le sirene”

Leggi anche

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.