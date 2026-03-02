Gli effetti della guerra in Iran sulla tua vita: mandaci la tua testimonianza

La crisi internazionale in corso in Iran e nel Golfo Persico sembra lontana, ma i suoi riflessi stanno già arrivando nel nostro territorio. VareseNews vuole dare voce a chi sta vivendo in prima persona le conseguenze di questo conflitto.

Sei un viaggiatore varesino bloccato a Dubai o in altri scali del Medio Oriente a causa del blocco dei voli? Hai familiari o amici che si trovano attualmente in Iran? Oppure sei un imprenditore del Varesotto che sta subendo il blocco delle merci, l’aumento dei costi energetici o la sospensione dei contratti commerciali?

Vogliamo raccogliere le vostre testimonianze, i vostri dubbi e le vostre storie per raccontare come un evento globale impatta sulla nostra comunità.

Compila questo modulo (anche in forma anonima, se preferisci) o lasciaci un contatto per essere ricontattato dalla redazione. La tua voce è importante per capire cosa sta succedendo davvero (COMPILA QUI).