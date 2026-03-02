Gli effetti della guerra in Iran sulla tua vita: mandaci la tua testimonianza
Vogliamo raccogliere le vostre testimonianze, i vostri dubbi e le vostre storie per raccontare come un evento globale impatta sulla nostra comunità
La crisi internazionale in corso in Iran e nel Golfo Persico sembra lontana, ma i suoi riflessi stanno già arrivando nel nostro territorio. VareseNews vuole dare voce a chi sta vivendo in prima persona le conseguenze di questo conflitto.
Sei un viaggiatore varesino bloccato a Dubai o in altri scali del Medio Oriente a causa del blocco dei voli? Hai familiari o amici che si trovano attualmente in Iran? Oppure sei un imprenditore del Varesotto che sta subendo il blocco delle merci, l’aumento dei costi energetici o la sospensione dei contratti commerciali?
Vogliamo raccogliere le vostre testimonianze, i vostri dubbi e le vostre storie per raccontare come un evento globale impatta sulla nostra comunità.
Compila questo modulo (anche in forma anonima, se preferisci) o lasciaci un contatto per essere ricontattato dalla redazione. La tua voce è importante per capire cosa sta succedendo davvero (COMPILA QUI).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.