Varese News

Bambini

A Ternate un corso per imparare le manovre salvavita contro il soffocamento

Sabato 14 marzo alla scuola dell’infanzia A.M. Bongiasca un incontro formativo dedicato alle tecniche di disostruzione delle vie aeree nei più piccoli. L’iniziativa è rivolta a genitori, nonni, insegnanti ed educatori

disostruzione pediatrica

A Ternate un pomeriggio dedicato alla sicurezza dei più piccoli e alle tecniche che possono salvare la vita in caso di emergenza. Sabato 14 marzo, dalle 14:30 alle 17:30, si terrà il corso teorico e pratico sulle manovre salvavita in caso di soffocamento nei lattanti e nei bambini.

L’iniziativa è organizzata dalla Scuola dell’infanzia A.M. Bongiasca, con la collaborazione della Biblioteca comunale, e si svolgerà nella sala della casa parrocchiale accanto alla scuola dell’infanzia.

Un incontro dedicato a chi si prende cura dei bambini

Il corso è pensato in particolare per genitori, nonni, educatrici, insegnanti e per tutte le persone che si occupano di bambini, dai primi mesi di vita fino ai 10 anni.

Durante l’incontro, i partecipanti potranno imparare come riconoscere una situazione di soffocamento e quali sono le manovre corrette da eseguire per liberare le vie aeree in caso di emergenza. Il percorso formativo affronta il tema in modo pratico, con dimostrazioni e prove utili per acquisire maggiore sicurezza nell’intervento.

Tre ore di formazione con istruttore certificato

Il corso avrà una durata di tre ore e sarà tenuto da un istruttore certificato. Al termine dell’incontro ai partecipanti verranno consegnati: il manuale Il Salvabimbo, un attestato di partecipazione e del materiale esplicativo con poster illustrativi.

L’obiettivo dell’iniziativa è mettere i partecipanti nelle giuste condizioni per sapere cosa fare in caso di necessità. In particolare, questo corso illustrerà come intervenire nel caso specifico di bambini e lattanti, attraverso esercitazioni pratiche.

Iscrizione obbligatoria

Per partecipare è necessaria l’iscrizione, poiché il numero di posti è limitato a circa 40–50 partecipanti. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3783071335.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.