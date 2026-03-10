A Ternate un corso per imparare le manovre salvavita contro il soffocamento
Sabato 14 marzo alla scuola dell’infanzia A.M. Bongiasca un incontro formativo dedicato alle tecniche di disostruzione delle vie aeree nei più piccoli. L’iniziativa è rivolta a genitori, nonni, insegnanti ed educatori
A Ternate un pomeriggio dedicato alla sicurezza dei più piccoli e alle tecniche che possono salvare la vita in caso di emergenza. Sabato 14 marzo, dalle 14:30 alle 17:30, si terrà il corso teorico e pratico sulle manovre salvavita in caso di soffocamento nei lattanti e nei bambini.
L’iniziativa è organizzata dalla Scuola dell’infanzia A.M. Bongiasca, con la collaborazione della Biblioteca comunale, e si svolgerà nella sala della casa parrocchiale accanto alla scuola dell’infanzia.
Un incontro dedicato a chi si prende cura dei bambini
Il corso è pensato in particolare per genitori, nonni, educatrici, insegnanti e per tutte le persone che si occupano di bambini, dai primi mesi di vita fino ai 10 anni.
Durante l’incontro, i partecipanti potranno imparare come riconoscere una situazione di soffocamento e quali sono le manovre corrette da eseguire per liberare le vie aeree in caso di emergenza. Il percorso formativo affronta il tema in modo pratico, con dimostrazioni e prove utili per acquisire maggiore sicurezza nell’intervento.
Tre ore di formazione con istruttore certificato
Il corso avrà una durata di tre ore e sarà tenuto da un istruttore certificato. Al termine dell’incontro ai partecipanti verranno consegnati: il manuale Il Salvabimbo, un attestato di partecipazione e del materiale esplicativo con poster illustrativi.
L’obiettivo dell’iniziativa è mettere i partecipanti nelle giuste condizioni per sapere cosa fare in caso di necessità. In particolare, questo corso illustrerà come intervenire nel caso specifico di bambini e lattanti, attraverso esercitazioni pratiche.
Iscrizione obbligatoria
Per partecipare è necessaria l’iscrizione, poiché il numero di posti è limitato a circa 40–50 partecipanti. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3783071335.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.