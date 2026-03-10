A Ternate un corso per imparare le manovre salvavita contro il soffocamento

A Ternate un pomeriggio dedicato alla sicurezza dei più piccoli e alle tecniche che possono salvare la vita in caso di emergenza. Sabato 14 marzo, dalle 14:30 alle 17:30, si terrà il corso teorico e pratico sulle manovre salvavita in caso di soffocamento nei lattanti e nei bambini.

L’iniziativa è organizzata dalla Scuola dell’infanzia A.M. Bongiasca, con la collaborazione della Biblioteca comunale, e si svolgerà nella sala della casa parrocchiale accanto alla scuola dell’infanzia.

Un incontro dedicato a chi si prende cura dei bambini

Il corso è pensato in particolare per genitori, nonni, educatrici, insegnanti e per tutte le persone che si occupano di bambini, dai primi mesi di vita fino ai 10 anni.

Durante l’incontro, i partecipanti potranno imparare come riconoscere una situazione di soffocamento e quali sono le manovre corrette da eseguire per liberare le vie aeree in caso di emergenza. Il percorso formativo affronta il tema in modo pratico, con dimostrazioni e prove utili per acquisire maggiore sicurezza nell’intervento.

Tre ore di formazione con istruttore certificato

Il corso avrà una durata di tre ore e sarà tenuto da un istruttore certificato. Al termine dell’incontro ai partecipanti verranno consegnati: il manuale Il Salvabimbo, un attestato di partecipazione e del materiale esplicativo con poster illustrativi.

L’obiettivo dell’iniziativa è mettere i partecipanti nelle giuste condizioni per sapere cosa fare in caso di necessità. In particolare, questo corso illustrerà come intervenire nel caso specifico di bambini e lattanti, attraverso esercitazioni pratiche.

Iscrizione obbligatoria

Per partecipare è necessaria l’iscrizione, poiché il numero di posti è limitato a circa 40–50 partecipanti. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3783071335.