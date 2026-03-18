A Tradate il Pane della Pace per la chiesetta di Madonna delle Vigne e la chiesa di Abbiate
Le prenotazioni saranno raccolte domenica 22 marzo, direttamente fuori dalla chiesa al termine delle celebrazioni, oppure alla Merceria Sympaty entro il 25 marzo
Ad Abbiate Guazzone torna il tradizionale appuntamento con il Pane della Pace, un’iniziativa promossa dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo insieme all’associazione Amici Madonna delle Vigne. Anche quest’anno i volontari saranno presenti sul sagrato della chiesa per raccogliere le prenotazioni del pane che verrà poi benedetto e distribuito in occasione della Domenica delle Palme.
Le prenotazioni saranno raccolte domenica 22 marzo, direttamente fuori dalla chiesa al termine delle celebrazioni. Chi desidera partecipare all’iniziativa potrà riservare il proprio pane, che sarà poi consegnato domenica 29 marzo, dopo la messa delle ore 11, durante la celebrazione della Domenica delle Palme.
Il Pane della Pace rappresenta un gesto simbolico che richiama il valore della condivisione e della solidarietà. «Il Pane della Pace non è solo un alimento, ma è il gesto di spezzarlo che ci ricorda che la pace non nasce dall’abbondanza, ma dalla condivisione», dicono i promotori di questa iniziativa.
Per partecipare è richiesta un’offerta di 5 euro. Il ricavato sarà destinato ai lavori della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo e agli interventi di restauro della chiesetta della Madonna delle Vigne, luogo caro alla comunità di Abbiate Guazzone.
Le prenotazioni potranno essere effettuate anche presso la Merceria Sympathy di Abbiate Guazzone. Il termine ultimo per prenotare è fissato al 25 marzo.
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