Alla biblioteca di Besozzo con il “Viaggio al centro della Terra” di Jules Verne

Si conclude sabato 7 marzo alle 10:30, all’Area Bimbi della Biblioteca Comunale in via Mazzini,10 a Besozzo, la rassegna Letture da Favola, realizzata in collaborazione con la Compagnia Duse.

L’ultimo appuntamento accompagnerà i piccoli partecipanti in un viaggio straordinario attraverso la lettura di Viaggio al centro della Terra di Jules Verne, uno dei più celebri romanzi d’avventura per ragazzi. La proposta offrirà una versione coinvolgente, divertente e accessibile dell’opera, capace di avvicinare anche i lettori più giovani al fascino senza tempo della grande narrativa. I partecipanti seguiranno gli attori in un percorso itinerante che scenderà fino ai sotterranei del Palazzo comunale di Besozzo.

«La rassegna Letture da Favola – spiegano gli organizzatori – è nata con l’obiettivo di introdurre i piccoli lettori agli spettacoli della stagione teatrale 2026 dedicata a bambini e famiglie. Anche quest’anno gli appuntamenti domenicali al Teatro Duse hanno confermato il successo delle edizioni precedenti, registrando il tutto esaurito e una grande partecipazione di pubblico».

Il progetto si inserisce in un più ampio percorso di promozione culturale che unisce lettura e teatro, che vuole favorire nei bambini un approccio consapevole e appassionato al mondo dello spettacolo dal vivo. L’ingresso è gratuito su prenotazione tramite mail all’indirizzo biblioteca@comune.besozzo.va.it. L’evento è consigliato ai bambini dai 5 anni in su.