Varese News

Tempo Libero

Varese

“Bobo and Friends”: al Teatro Santuccio una festa di ricordi, musica e parole

Domenica 15 marzo a Varese l’associazione “ilBobo” celebra il compleanno con un pomeriggio tra video inediti, testimonianze e amici di sempre

maroni Beppe grillo

15 Marzo 2026

Un compleanno che diventa occasione di memoria condivisa, musica e amicizia. Domenica 15 marzo, dalle ore 16.00, il Teatro Santuccio di via Luigi Sacco 10 a Varese ospiterà “Bobo and Friends”, l’iniziativa promossa dall’associazione “ilBobo”.

Nel giorno del suo compleanno, amici e compagni di strada si ritroveranno per una festa fatta di ricordi, canzoni e video inediti, per riportare al centro la figura di “Bobo” attraverso le voci di chi lo ha conosciuto e condiviso con lui momenti di vita personale e impegno pubblico.

Sul palco si alterneranno interventi e contributi musicali: tra i partecipanti annunciati il gruppo Distretto 51, il giornalista Marco Dal Fior di Radio Varese, Graziano Uliano del Porretta Festival, il professor Stefano Bruno Galli – presidente dell’associazione ilBobo – l’onorevole Daniele Marantelli, Aurora Lussana, Bruno Brunone e altri ospiti.

Un pomeriggio aperto alla città, pensato per tenere vivo un ricordo attraverso parole, musica e immagini, nel segno dell’amicizia e della condivisione.

1 Marzo 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.