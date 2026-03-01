“Bobo and Friends”: al Teatro Santuccio una festa di ricordi, musica e parole

Un compleanno che diventa occasione di memoria condivisa, musica e amicizia. Domenica 15 marzo, dalle ore 16.00, il Teatro Santuccio di via Luigi Sacco 10 a Varese ospiterà “Bobo and Friends”, l’iniziativa promossa dall’associazione “ilBobo”.

Nel giorno del suo compleanno, amici e compagni di strada si ritroveranno per una festa fatta di ricordi, canzoni e video inediti, per riportare al centro la figura di “Bobo” attraverso le voci di chi lo ha conosciuto e condiviso con lui momenti di vita personale e impegno pubblico.

Sul palco si alterneranno interventi e contributi musicali: tra i partecipanti annunciati il gruppo Distretto 51, il giornalista Marco Dal Fior di Radio Varese, Graziano Uliano del Porretta Festival, il professor Stefano Bruno Galli – presidente dell’associazione ilBobo – l’onorevole Daniele Marantelli, Aurora Lussana, Bruno Brunone e altri ospiti.

Un pomeriggio aperto alla città, pensato per tenere vivo un ricordo attraverso parole, musica e immagini, nel segno dell’amicizia e della condivisione.