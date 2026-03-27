“Bullismo, serve consapevolezza”: a Varese confronto con cento studenti dell’Einaudi

Si è svolto questa mattina a Villa Recalcati un incontro dedicato al tema del bullismo che ha coinvolto circa cento studenti dell’IPC Einaudi, in un momento di confronto partecipato e attento su una delle problematiche più attuali nel mondo giovanile.

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Studenti e istituzioni protagonisti del confronto

L’iniziativa ha visto la partecipazione delle classi prime e seconde dell’istituto, con ragazzi che fin dai primi momenti hanno dimostrato interesse e coinvolgimento. Durante l’incontro sono stati affrontati i principali aspetti legati al bullismo: dai comportamenti alle dinamiche relazionali, fino alle conseguenze che questi fenomeni possono avere sia su chi li subisce sia su chi li mette in atto.

Un’occasione importante per riflettere insieme, ma anche per fornire strumenti utili a riconoscere e affrontare situazioni di disagio.

All’incontro erano presenti diverse figure istituzionali, a sottolineare l’importanza del tema: il vice prefetto Niccolò Cesconi, l’assessora Rossella Dimaggio, rappresentanti della Questura di Varese e una delegazione dell’Ordine degli avvocati di Varese.

La loro presenza ha contribuito a dare valore all’iniziativa, evidenziando come la prevenzione del bullismo sia una responsabilità condivisa tra scuola, istituzioni e territorio.

Un progetto educativo strutturato

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Samanta Emanuele, che ha sottolineato la riuscita dell’incontro e la necessità di continuare su questa strada con ulteriori momenti formativi.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato – sezione di Varese, nell’ambito di un progetto ideato dal legale rappresentante Davide Palombella, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani la cultura della legalità e del rispetto.

Quello di oggi è solo il primo passo di un percorso più ampio: sono infatti già in programma altri sei incontri all’interno della scuola, che approfondiranno ulteriormente il tema del bullismo e offriranno agli studenti strumenti concreti per prevenire e gestire queste situazioni.

Un’iniziativa che si inserisce in un lavoro educativo più ampio, con l’obiettivo di costruire ambienti scolastici sempre più consapevoli, inclusivi e sicuri.