Ceresio in Giallo, a Carmen Giorgetti Cima il “Premio al traduttore”

È stato assegnato a Carmen Giorgetti Cima, classe 1954, di Varese, pioniera nello studio della lingua e della cultura svedese, il “Premio al traduttore” all’interno del concorso letterario internazionale Ceresio in Giallo 2025-2026.

Il riconoscimento, grande novità dell’edizione in corso di Ceresio in Giallo, premia un “traduttore o traduttrice di libri gialli che si sia particolarmente distinto, per rendere merito al lavoro straordinario di questi professionisti, ma anche per confermare la vocazione internazionale del concorso.”

Giorgetti Cima ritirerà il premio a Varese, nella splendida cornice delle Ville Ponti, domenica 24 maggio, in occasione della premiazione di tutti i vincitori del concorso letterario internazionale nato da un’idea di Carla De Albertis e Jenny Santi.

Laureata in Lingue e Letterature scandinave all’Università degli Studi di Milano, ha viaggiato sin da ragazza in Nord Europa, in particolare in Svezia di cui ha approfondito la lingua diventando una delle prime, e oggi più importanti, traduttrici in lingua italiana.

Ha al suo attivo la traduzione di 150 libri di 51 autori svedesi, quasi tutti contemporanei, tra i quali molti romanzi gialli di successo internazionale come la serie Millennium di Stieg Larsson.

«Un giorno, quasi per caso, sono entrata nell’aula dove si teneva una lezione di Lingue e Letterature Scandinave: un gruppetto sparuto di studenti, un’insegnante carismatica, un mondo tutto da scoprire – avevo trovato il mio posto! Già alla fine del primo anno sono partita, zaino in spalla e Interrail in tasca, alla volta della Svezia, per partecipare a un corso estivo per studenti stranieri – racconta – Al romanzo “di genere”, ossia ai gialli e polizieschi sono arrivata relativamente tardi, alla fine degli anni Novanta, quando ho conosciuto e cominciato a tradurre Håkan Nesser (del quale negli anni ho tradotto più di venti libri). Poi è arrivato Stieg Larsson che con la sua Trilogia “Millennium” (che ovviamente ho tradotto) ha portato, nel bene e nel male, a un vero “boom” del romanzo “di genere”.»

Ha vinto numerosi premi tra i quali il massimo riconoscimento con cui l’Accademia Svedese premia i traduttori stranieri. Ha girato il mondo sin da giovanissima, sempre con lo spirito del viaggiatore e non del turista, zaino in spalla. Ha un brevetto di immersione con bombole e ha provato l’ebbrezza di un volo col parapendio; passioni che affianca a quelle per i cani, il giardinaggio e le lunghe passeggiate.