Esercitazione in galleria sull’autostrada A26: simulati incidente e incendio

Simulazione di incidente stradale sull‘autostrada A26: esercitazione congiunta che ha visto un ipotetico scontro tra un veicolo pesante e un veicolo leggero con successivo principio di incendio all’interno della galleria Stresa 2, in territorio – appunto – del Comune di Stresa.

L’esercitazione, coordinata dalla Prefettura del Vco e organizzata dalla società Autostrade per l’Italia (in ottemperanza al disposizioni del Decreto Legislativo 5 ottobre 2006 n. 264), ha visto la partecipazione di personale del Comando Vigili del Fuoco con squadre permanenti e volontarie, della Polizia Stradale, del servizio sanitario nazionale 118, della Polizia di Stato, della Croce Rossa, con il supporto di diversi figuranti. Tutti impiegati a vario titolo nelle operazioni di messa in sicurezza, spegnimento, estricazione e soccorso sanitario delle persone infortunate coinvolte nel sinistro.

“L’attività si è dimostrata proficua occasione di scambio e di confronto tra i vari protocolli operativi adottati dagli attori del soccorso e utile opportunità di recepimento delle esigenze operative da parte della società proprietaria della strada”.

Il traffico veicolare, interrotto all’interno della galleria dalle ore 22 con viabilità alternativa è stato regolarmente ripristinato al termine delle operazioni concluse intorno alle ore 4 del mattino di oggi, sabato 28 marzo.