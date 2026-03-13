Harley Night accende Varese: musica, motori e community per una serata aperta a tutti

Venerdì 20 marzo, dalle 18.30 alle 23.00, Harley-Davidson Varese apre le porte del suo showroom per Harley Night, una serata pensata per far entrare appassionati e curiosi nell’atmosfera unica della community Harley-Davidson.

Chi ha partecipato all’Harley Park ricorda bene l’energia di quei due giorni di festa, musica e passione per le due ruote. Harley Night nasce proprio da quello stesso spirito: dimostrare che il mood Harley non vive solo nei grandi eventi, ma in ogni occasione di incontro, condivisione e libertà.

Per due ore lo showroom si trasformerà in uno spazio di incontro e divertimento, dove sarà possibile scoprire tutta la gamma Harley-Davidson, conoscere più da vicino il mondo del brand e incontrare altri appassionati.

La serata sarà accompagnata da musica e intrattenimento dal vivo: un DJ set scalderà l’atmosfera mentre una band live candidata all’Harley Music Contest porterà sul palco tutta l’energia del rock, perfettamente in sintonia con lo spirito Harley.

Non mancheranno momenti creativi e originali: sarà infatti possibile personalizzare dal vivo le t-shirt Harley con sticker a tema pressati, creando un capo unico, mentre un caricaturista realizzerà ritratti live per chi vorrà portarsi a casa un ricordo divertente della serata.

Ad accompagnare l’evento ci saranno anche food & drink a cura di Adhome, per rendere l’esperienza ancora più conviviale.

«Harley-Davidson è molto più di una moto: è una community fatta di passione, libertà e persone», spiegano dalla concessionaria. «Dopo l’energia incredibile dell’Harley Park vogliamo continuare a creare occasioni di incontro, anche più piccole ma sempre autentiche, dove chiunque possa entrare e respirare il mondo Harley».

L’evento è a ingresso libero e gratuito, la prenotazione è gradita ma non obbligatoria, basta passare, entrare e lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera.

Clicca qui per assicurarti un posto

Perché lo spirito Harley, a Varese, non si accende solo nei grandi eventi: vive ogni volta che la community si ritrova.