Ida e la bambina nuova in scena allo Spazio Yak di Varese

Lo Spazio Yak di Varese ospita domenica 22 marzo alle 17 Ida e la bambina nuova, lo spettacolo di e con Marta Zotti. La rappresentazione, realizzata con la collaborazione alla messa in scena di Silvano Antonelli, affronta il tema della difficoltà di comunicare e della ricerca delle parole proprie.

La protagonista è Ida, una bambina che non parla mai perché «parlare è difficile». Quando le cose dentro di lei diventano troppe, interviene la Bambina Nuova, una voce stranissima che dice tutto ciò che cresce dentro di lei «come un vulcano che erutta parole all’improvviso». Quando questa voce sparisce, Ida inizia un’avventura per ritrovare se stessa e il coraggio di esprimersi.

Il racconto, arricchito dalle musiche originali di Alan Brunetta e Dario Mecca Aleina, è pensato per stimolare i più piccoli a cercare le parole anche quando si trovano sul sentiero più lungo. I biglietti sono acquistabili online al costo di 6 euro (più diritti di prevendita) oppure direttamente in cassa a 8 euro.