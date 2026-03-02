Lo Shakespeare intimo di Chloé Zhao arriva a Varese: al via il terzo appuntamento del CineVillaggio

Il grande cinema d’autore torna protagonista a Varese con il terzo appuntamento del 2026 della rassegna CineVillaggio. Lunedì 9 marzo, alle ore 20:30, il Multisala Impero ospiterà la proiezione di “Hamnet – Nel nome del figlio”, l’ultima fatica della regista premio Oscar Chloé Zhao, già celebrata per il successo di Nomadland.

La pellicola, che arriva in città carica di aspettative e forte di ben 8 candidature ai premi Oscar, promette di offrire uno sguardo inedito e profondamente umano su una delle figure più iconiche della letteratura mondiale: William Shakespeare.

Un ritratto inedito del Bardo

Liberamente ispirato alle vicende che portarono alla stesura dell’Amleto, il film vede Paul Mescal nei panni di un giovane Shakespeare, affiancato da Jessie Buckley nel ruolo della moglie Agnes “Anne” Hathaway. Lontano dall’immagine del genio intoccabile, il racconto di Zhao si focalizza sulla dimensione privata della coppia, esplorando il dolore per la perdita del figlio Hamnet (nome che, storicamente, è una variante di Hamlet).

Al centro della narrazione emerge con forza la figura della moglie Agnes, spesso trascurata dalla storiografia ufficiale, restituendo al pubblico una storia fatta di amore, lutto e della passione viscerale per l’arte che trasforma il dramma personale in capolavoro universale.

Cinema e solidarietà

Come da tradizione per il CineVillaggio, la cultura si sposa con l’impegno sociale. Parte dei ricavi della serata sarà infatti devoluta al Villaggio del Fanciullo di Morosolo. I fondi raccolti contribuiranno direttamente alla realizzazione dei nuovi progetti educativi e di accoglienza previsti per l’anno in corso, consolidando il legame tra la comunità varesina e la storica realtà di Morosolo.

Info e prenotazioni

L’appuntamento è per lunedì 9 marzo alle ore 20:30 presso il Multisala Impero di Varese. Per informazioni e per prenotare i posti in sala è possibile contattare il numero 348 7752555.