Pro Patria sconfitta al “Saleri”, il Lumezane passa 1-0

La Pro Patria esce sconfitta di misura dallo stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane. I tigrotti pagano la rete all’8′ minuto di Ghillani e le numerose occasioni sprecate in fase offensiva.

Per i tigrotti di Busto Arsizio, sempre più lontani dalla salvezza, gridano vendetta gli errori sottoporta di Desogus e Ferri nel primo tempo. Anche la squadra di mister Troise ha più volte l’occasione di raddoppiare, ma non senza infliggere la stoccata decisiva, in particolare nel primo tempo con Ghillani, Ferro e Caccavo, quest’ultimo autore di un’ottima prova in cui ha creato più volte apprensione alla retroguardia biancoblù.

Nel secondo tempo è la squadra di Bolzoni a fare la partita, collezionando calci d’angolo e provando molti cross, ma pur sempre incapace di far crollare il castello difensivo dei padroni di casa, che resiste (anzi prova a chiuderla in contropiede), grazie alla grande prestazione tra gli altri di Stivanello e del subentrato Gallea. I tigrotti hanno protestato in due occasioni: un possibile fallo su Sassaro da parte di Iori, dopo FVS addirittura giallo per simulazione al 6 biancoblù, e per un contatto nel finale tra Masi e Stivanello.

PRO PATRIA SEMPRE PENULTIMA, TRIESTINA IN SERIE D

Con questa sconfitta la squadra di Bolzoni rimane a 19 punti e perde terreno nei confronti della Virtus Verona, che ha pareggiato per 2-2 con il Renate e si è riportata a +3 sui biancoblù. Alle spalle della Pro la Triestina ha perso nel pomeriggio contro la Pro Vercelli: tale sconfitta ha sancito l’aritmetica retrocessione dell’Alabarda in Serie D. Il Lumezzane invece sale a 44 punti all’ottavo posto, scavalcando l’Inter U23 impegnata nel posticipo di lunedì contro la capolista Vicenza, che in caso di successo volerebbe matematicamente in Serie B, in virtù del pareggio per 0-0 dell’Union Brescia contro l’Alcione Milano.

Fischio d’inizo

Mister Bolzoni propone il solito 4-3-3 con Sala confermato tra i pali, davanti a lui gli stessi che hanno giocato contro l’Alcione che sono Felicioli, Masi, l’ex di turno Pogliano e Sassaro. Confermati anche i tre a centrocampo Tunjov, Di Munno e Ferri. In avanti insieme a Udoh e Desogus c’è Renelus. Il Lumezzane risponde con il 4-4-2 con Drago in porta, in difesa ci sono Moscati, Deratti, Stivanello e Mancini, a centrocampo spazio a Ghillani, Paghera, Rolando e Iori, in avanti la coppia Caccavo-Ferro.

Primo tempo

Dopo due giri di lancette, Pro Patria pericolosa con un’incursione palla al piede di Ferri: prova a calciare ma viene murato da Ghillani, poi raccoglie Renelus che calcia sul fondo. Al 6′ primo squillo del Lumezzane: contropiede concluso dal passaggio laterale di Paghera per Ghillani, che mette in mezzo per Caccavo che prova a colpire sottoporta, ma tira addosso a Sala. All’8′ vantaggio del Lumezzane. Grande azione della squadra di Troise: Ghillani appoggia a sinistra per Iori, che serve Ferro in area; l’attaccante fa da pivot per Ghillani che si inserisce e conclude col destro, bucando Sala per l’1-0. Al 24′ padroni di casa vicini al raddoppio: Moscati verticalizza verso Caccavo che fa una bella giocata e riesce ad eludere la marcatura di Pogliano. Successivamente l’attaccante mette in mezzo per Ferro che per pochi centimetri non riesce a colpire il pallone per il 2-0. Al 29′ ancora occasione per i padroni di casa: Caccavo fa un bel lavoro e scarica su Ghillani che irrompe in area dalla destra e calcia con il destro, mandando il pallone sull’esterno della rete. Al 31′ occasionissima Pro Patria: Masi pesca Udoh che controlla e scarica per Desogus che, dal vertice destro dell’area di rigore, calcia di prima con il destro sfiorando il palo alla destra di Drago. Al 37′ ancora pericolosissima la squadra di casa: traversone di Moscati e colpo di testa di Caccavo, Sala si supera e subito dopo evita un’autorete di Masi concedendo un angolo agli avversari. Qualche minuto dopo la squadra di Bolzoni sfiora il pareggio: Sassaro mette in mezzo per Udoh che aggancia dopo un rimbalzo e prova una sorta di rovesciata. La sfera viene respinta da un grande intervento di Drago; successivamente Ferri raccoglie e spara alto da posizione ravvicinata. Al primo e unico minuto di recupero clamoroso errore di Desogus: Udoh apre perfettamente per il 70 che calcia di prima col sinistro e manda la sfera incredibilmente fuori. Dopo questa azione si chiude la prima frazione con il Lumezzane avanti 1-0.

Secondo tempo

Al 3′ della ripresa, su un’azione d’angolo, il pallone arriva a Desogus che prova a calciare di controbalzo: pallone che si impenna e finisce sul fondo. All’8′ rossoblù pericolosi: Iori premia la sovrapposizione di Mancini che mette in mezzo per Ferro, che calcia di prima e per pochissimo non inquadra lo specchio della porta. Al quarto d’ora tiro pericoloso di Tunjov terminato sull’esterno della rete. Al 21′ occasione Pro Patria: Felicioli mette in mezzo dalla sinistra, Drago smanaccia e manda il pallone sui piedi di Tunjov, il quale dal limite calcia e costringe il portiere ex Renate al colpo di reni. Al 26′ tiro a giro pericoloso di Malotti. Alla mezz’ora prima i padroni di casa sono pericolosi con Malotti che sfrutta un rimpallo tra Sassaro e Motta e calcia in diagonale: Sala si distende sulla sinistra e respinge. Poi i tigrotti con Desogus che imbuca per Orfei, il quale dopo una serie di finte calcia sul primo palo, dove trova Drago che lo aspetta e concede corner. Al 37′ colpo di testa di Anatriello alto di poco. Un minuto dopo Mastroianni manda il pallone alto di poco di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nei minuti finali la Pro Patria prova a pareggiare, ma il castello difensivo dei padroni di casa resiste e, al termine dei 5 minuti di recupero, prolungati per una revisione FVS, l’arbitro con il triplice fischio decreta la vittoria del Lumezzane per 1-0.

LUMEZZANE-PRO PATRIA 1-0 (1-0)

Reti: 8′ Ghillani (LUM)

Lumezzane (4-4-2): Drago; Moscati, Deratti, Stivanello, Mancini; Ghillani (15′ st Malotti), Paghera, Rolando, Iori (26′ st Motta); Ferro (15′ st Colangiuli, 33′ st Gallea), Caccavo (26′ st Anatriello). A disposizione: Filigheddu, Battagliola, Ndiaye, De Marino, Scanzi, Monachello. Allenatore: Troise.

Pro Patria (4-3-3): Sala; Sassaro (33′ st Mastroianni), Masi, Pogliano (1′ st Motolese), Felicioli (33′ st Giudici); Tunjov, Di Munno, Ferri (9′ st Frosali); Desogus, Udoh (24′ st Orfei), Renelus. A disposizione: Rovida, Zamarian, Schiavone, Citterio, Travaglini, Mora, Schirò. Allenatore: Bolzoni.

Ammoniti: Pogliano (PPA), Sassaro (PPA)

Espulso: 47′ st Felicioli (dalla panchina)

Arbitro: Andeng Tona Mbei di Cuneo

Collaboratori: De Luca di Merano e De Tommaso di Voghera

IV Ufficiale: Gemelli di Messina

FVS: Consonni di Treviglio