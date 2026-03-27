Prosegue la corsa salvezza per Varesina e Castellanzese contro Leon e Scanzorosciate

Sabato 28 e domenica 29 marzo, Varesina e Castellanzese scenderanno in campo per la ventinovesima giornata del girone B di Serie D. Le Fenici sabato ospiteranno la Leon, con calcio d’inizio alle 14:30, mentre i neroverdi giocheranno domenica alle 15:00 e sfideranno, al “Provasi”, lo Scanzorosciate. La giornata si chiuderà mercoledì 8 aprile con la sfida tra Real Calepina e Milan Futuro, rinviata a causa della sosta delle nazionali.



VARESINA – LEON

La squadra di mister Marco Spilli arriva dal preziosissimo successo ottenuto sul campo della Casatese Merate, grazie alla quinta rete di Carlo Manicone, che ha consegnato tre punti vitali per la corsa salvezza. Ora il Breno dista solo due punti e le Fenici dovranno fare di tutto per scavalcarlo, così da avere la possibilità di giocare il playout in casa, con due risultati su tre a disposizione per centrare la salvezza. Sulla strada della Varesina c’è ora la Leon, per una sfida da non sbagliare: l’obiettivo è accorciare sui granata ed evitare di perdere terreno rispetto al Pavia, impegnato contro la Vogherese. I padroni di casa affronteranno la squadra di mister Ledian Memushaj, una delle rivelazioni del campionato, con 45 punti (12 vittorie, 9 pareggi, 7 sconfitte), che valgono il quarto posto in classifica. La squadra brianzola è in un momento estremamente positivo, con 6 vittorie nelle ultime 7 partite. Gli arancionerogrigi sono trascinati dal bomber Mattia Bonseri, capocannoniere del girone con 19 gol. La formazione ospite vanta l’ottavo attacco del campionato con 37 reti (come la Real Calepina) e una difesa solida con 28 gol subiti (come la Casatese Merate), tra le migliori del girone dietro a Scanzorosciate (26), Virtus Ciserano Bergamo (23) e Folgore Caratese (20). Quello di sabato sarà il secondo incrocio in Serie D tra Varesina e Leon, dopo l’1-1 dell’andata alla Leon Arena.

CASTELLANZESE – SCANZOROSCIATE

La Castellanzese, dopo il pareggio beffardo con la Varesina e la pesante sconfitta sul campo del Pavia, torna in campo con l’obiettivo di ritrovare la vittoria e allontanarsi dalla zona playout. Attualmente, il vantaggio sulla terzultima è di otto punti: un margine che garantirebbe ancora la non disputa dello spareggio salvezza, ma che non può essere ridotto. Di fronte ci sarà uno Scanzorosciate solido e organizzato, guidato da mister Ivan Del Piano, attualmente ottavo con 42 punti (10 vittorie, 12 pareggi, 6 sconfitte). La squadra vanta il quarto attacco del girone con 38 gol, al pari di Casatese Merate, Caldiero Terme e Villa Valle.Dal punto di vista difensivo ha concesso solo 26 gol, risultando tra le migliori retroguardie del campionato, dietro a Virtus Ciserano Bergamo (23) e Folgore Caratese (20). Tra i protagonisti spicca l’attaccante classe 2003 Filippo Belloli, capocannoniere interno con 12 reti (di cui 3 su rigore) in 28 presenze. Quella tra Castellanzese e Scanzorosciate sarà la quarta sfida in Serie D tra le due squadre: il bilancio è in perfetto equilibrio, con una vittoria per parte e un pareggio, proprio quello dell’andata (0-0 in terra bergamasca).

28ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

VARESINA – LEON, Vogherese – Pavia, Brusaporto – Chievo, CASTELLANZESE – SCANZOROSCIATE, Caratese – Caldiero, Sondrio – Virtus CBG, Oltrepò – Breno, Villa Valle – Casatese, Real Calepina – Milan Futuro (8aprile)

CLASSIFICA

Caratese 57, Milan Futuro e Chievo 46, Leon 45, Villa Valle 44, Casatese 43, Brusaporto e Scanzorosciate 42, Virtus CBG 40, Caldiero 39, Oltrepò (-3) 37, CASTELLANZESE e Real Calepina 36, Breno 30, VARESINA e Pavia 28, Sondrio 23, Vogherese (-6) 8.