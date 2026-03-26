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Saronno/Tradate

Saronno, chiusi parchi e cimiteri per il forte vento

Il Comune con un'ordinanza dispone la chiusura di parchi e cimiteri per l’allerta arancione e il rischio legato alle forti raffiche

Vento, gli interventi in provincia di Como

Scatta la chiusura di parchi, giardini pubblici e cimiteri a Saronno per l’allerta meteo legata al forte vento. Lo dispone l’ordinanza sindacale numero 71, firmata nella giornata del 26 marzo, con misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini.

Allerta arancione per vento forte

Il provvedimento è stato adottato in seguito all’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile per rischio idrometeo, con particolare riferimento alle raffiche di vento previste tra le 6 e le 21 della giornata.

Una situazione che potrebbe comportare pericoli legati alla caduta di rami, alberi o strutture, rendendo necessario un intervento preventivo.

Parchi e cimiteri chiusi

L’ordinanza dispone la chiusura di tutti i parchi, giardini pubblici, aree verdi comunali e dei cimiteri cittadini per l’intera giornata del 26 marzo e comunque fino al termine delle condizioni atmosferiche avverse.

Previsto anche il divieto di sosta e permanenza nelle aree verdi non recintate per tutta la durata dell’allerta.

Controlli e sicurezza

Le operazioni di chiusura degli accessi saranno gestite dal personale incaricato, mentre la Polizia Locale e le forze dell’ordine vigileranno sul rispetto del provvedimento.

Per quanto riguarda i cimiteri, eventuali funerali già programmati potranno svolgersi solo con modalità limitate e in sicurezza, senza soste prolungate nelle aree a rischio.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e prevede sanzioni in caso di mancato rispetto, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L’Amministrazione invita la cittadinanza alla massima prudenza e a evitare le aree verdi fino alla cessazione dell’allerta.

(Immagine di repertorio)

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Pubblicato il 26 Marzo 2026
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