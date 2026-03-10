Silvia Priori porta a Varese “Una donna sola”, lo spettacolo su testo di Dario Fo e Franca Rame

Ancora una volta, Teatro Blu conferma la sua capacità di incarnare personaggi complessi e di guidare lo spettatore dentro un mondo emotivo ricco e contraddittorio

Debutta a Varese “Una donna sola”, lo spettacolo di Teatro Blu su testo di Dario Fo e Franca Rame. Silvia Priori, regista e attrice sul palco, sarà in scena venerdì 13 marzo al salone Estense, alle 21.

Uno spettacolo – accompagnato da videoproiezioni di Maha Lorenz – che intreccia ironia, poesia e sarcasmo per raccontare, con profondità e leggerezza, il complesso universo femminile. A guidare questo viaggio è Silvia Priori, unica interprete e regista della pièce, che con straordinaria sensibilità dà vita a un personaggio sfaccettato, fragile e potentissimo al tempo stesso. Artista da sempre impegnata nella promozione della parità di genere attraverso il teatro, riesce ogni volta a trasformare il palcoscenico in uno spazio di riflessione, denuncia e bellezza.

Al centro della scena c’è Roberta, una donna qualunque e per questo universale: moglie, madre,

casalinga, creatura piena di desideri inespressi e sogni che faticano a trovare voce. Silvia Priori la

interpreta con una presenza magnetica, capace di attraversare con naturalezza il comico e il

drammatico, restituendo ogni sfumatura emotiva del testo di Fo e Rame. La sua regia, essenziale e

incisiva, costruisce un ritmo serrato che accompagna lo spettatore in un crescendo di situazioni

paradossali e rivelatrici.

Roberta si confessa a una vicina immaginaria, raccontando la sua vita in una casa di ringhiera della

periferia milanese: un microcosmo popolato da intrusioni, pressioni e sguardi invadenti. Tra le

richieste del cognato, le telefonate di un maniaco, le attenzioni di un giovane amante e le occhiate di

un voyeur, la protagonista tenta di resistere e di ritrovare sé stessa. Silvia Priori trasforma questo

vortice tragicomico in un flusso teatrale vibrante, dove ogni gesto diventa parte di un linguaggio

scenico personale e riconoscibile.

Da anni, attraverso i suoi spettacoli, Silvia Priori porta avanti un percorso artistico dedicato alla valorizzazione della donna, alla denuncia delle disuguaglianze e alla celebrazione della forza femminile. Anche in questa interpretazione, la sua voce si fa portavoce di un impegno civile che

attraversa la sua intera carriera: dare spazio, dignità e complessità alle storie delle donne.

Ancora una volta, Teatro Blu esplora l’universo femminile attraverso la sua interprete di punta, che con questo monologo conferma la sua capacità di incarnare personaggi complessi e di guidare lo spettatore dentro un mondo emotivo ricco e contraddittorio. Lo spettacolo diventa così un omaggio a tutte le donne che, ieri come oggi, hanno lottato per la parità dei diritti e per il riconoscimento del proprio ruolo nella società.

Il testo, tratto dalla raccolta satirica “Tutta casa, letto e chiesa” (1977), rivive grazie alla forza interpretativa e alla direzione di Silvia Priori, che ne rinnova l’attualità e ne amplifica la potenza emotiva.

La tourné di marzo 2026 toccherà anche, tra le diverse città italiane, le località varesine di Luino e Marchirolo, oltre a una seconda data nella città giardino, alla Scuola Europea.

La tourné completa

1 Marzo h 16.30

Peter Pan

Sala Comunità – Bottanuco (BG)

6 Marzo h 18.30

Antigone

Teatro Laboratorio – Verona

7 Marzo h 21.00

Antigone

Auditorium – Burago Molgora (MI)

8 Marzo h 16.30

La Gabbianella

Teatro ai Colli – Padova

8 Marzo h 18.00

Una Donna sola

Sala Consiliare a Sesto Calende (VA)

9 Marzo h 10.00

La Gabbianella

Teatro ai Colli – Padova

12 Marzo h 10.00

La Gabbianella

Sala Polivalente – Somma Lombardo (VA)

13 Marzo h 21.00

Una Donna sola

Salone Estense – Varese

16 Marzo h 10.30

La Gabbianella

Teatro Sociale – Luino (VA)

17 Marzo 11.00

Giulietta e Romeo

Auditorium Scuola Europea – Varese

21 Marzo h 21.00

Elena di Sparta

Teatro Blu – Milano

22 Marzo h 16.00

La Gabbianella

Teatro San Michele – Rivoltella – Desenzano (BS)

26 Marzo h 10.00

PETER PAN

Teatro Riccini – Perugia

27 Marzo 21.00

Butterfly

Teatro Odeon – Reggio Calabria

28 Marzo h 16.00

La Bella e la Bestia

Teatro Roots – Catania

29 Marzo h 16.00

La Bella e la Bestia

Teatro Roots – Catania

31 Marzo h 11.00

CASSANDRA

Teatro Camilliani – Marchirolo (VA)