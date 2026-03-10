Un sabato ecologico per ripulire Varano Borghi dai rifiuti

Una mattinata dedicata alla cura dell’ambiente e del territorio. Sabato 14 marzo a Varano Borghi è in programma la giornata ecologica organizzata dal Cai di Varano Borghi con il patrocinio del Comune di Varano Borghi per dare una mano a liberare il paese dai rifiuti abbandonati.

Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle 9:00 alla sede del Cai in via De Gasperi 7, dove saranno organizzate e partiranno le squadre di raccolta dei rifiuti verso le diverse aree del paese. Tutti i dettagli

Gli organizzatori invitano i partecipanti a presentarsi con i dispositivi minimi di protezione personale, necessari per svolgere le attività in sicurezza. In particolare è richiesto di portare: scarponcini, guanti e giubbotto catarifrangente giallo o arancione

Per coloro che vogliono partecipare e non sono iscritti al Cai è necessaria l’assicurazione giornaliera. Il Cai si occuperà della pratica, ma è richiesta l’iscrizione entro giovedì 12 marzo telefonando al 3482398531 (Daniela) o al 3387810100 (Patrizia)