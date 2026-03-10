Varese News

Tempo Libero

Varano Borghi

Un sabato ecologico per ripulire Varano Borghi dai rifiuti

Ritrovo il 14 marzo alla sede del Cai di Varano. Necessario essere muniti di abiti catarifrangenti, guanti e scarponcini protettivi

raccolta rifiuti giornata ecologica
Turismo, Gite ed Escursioni

14 Marzo 2026

Una mattinata dedicata alla cura dell’ambiente e del territorio. Sabato 14 marzo a Varano Borghi è in programma la giornata ecologica organizzata dal Cai di Varano Borghi con il patrocinio del Comune di Varano Borghi per dare una mano a liberare il paese dai rifiuti abbandonati.

Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle 9:00 alla sede del Cai in via De Gasperi 7, dove saranno organizzate e partiranno le squadre di raccolta dei rifiuti verso le diverse aree del paese. Tutti i dettagli

Gli organizzatori invitano i partecipanti a presentarsi con i dispositivi minimi di protezione personale, necessari per svolgere le attività in sicurezza. In particolare è richiesto di portare: scarponcini, guanti e giubbotto catarifrangente giallo o arancione

Per coloro che vogliono partecipare e non sono iscritti al Cai è necessaria l’assicurazione giornaliera. Il Cai si occuperà della pratica, ma è richiesta l’iscrizione entro giovedì 12 marzo telefonando al 3482398531 (Daniela) o al 3387810100 (Patrizia)

Organizzato da

10 Marzo 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.