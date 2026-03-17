Una camminata tra Italia e Svizzera per la Giornata mondiale dell’acqua

Domenica 22 marzo un percorso ad anello di 9 chilometri tra il torrente Lura e il Laveggio. Un’iniziativa gratuita, su prenotazione, per scoprire il territorio transfrontaliero

Una camminata transfrontaliera tra Italia e Svizzera per celebrare la Giornata mondiale dell’acqua. L’appuntamento è fissato per domenica 22 marzo alle ore 14.00 con ritrovo al santuario di San Giuseppe a Uggiate con Ronago, da cui partirà un percorso ad anello di circa 9 chilometri alla scoperta del torrente Lura e del torrente Laveggio.

L’iniziativa propone un’esperienza immersiva lungo il tratto di confine tra Italia e Canton Ticino, con l’obiettivo di mettere in luce peculiarità e similitudini dei due corsi d’acqua. Un’occasione per conoscere da vicino un ecosistema condiviso, valorizzandone le caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Il percorso, di circa 9 chilometri, si sviluppa ad anello e non è adatto ai passeggini. Gli organizzatori consigliano scarpe da trekking e abbigliamento adeguato.

La camminata rientra nelle attività del progetto RIVERLHAB, iniziativa Interreg Italia-Svizzera dedicata alla rinaturalizzazione e alla gestione ecosistemica del torrente Lura lungo il tratto transfrontaliero.

Il progetto coinvolge diversi enti: il Parco del Lura, ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, la Repubblica e Cantone Ticino e la SUPSI – Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. Una collaborazione che punta a tutelare e migliorare l’equilibrio ambientale del territorio.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione a questo link