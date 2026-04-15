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A Inarzo incontro con l’autore Seby Leonardi, presenta “Vita da iceberg”

Giovedì 16 aprile al Salone dell’oratorio una serata dedicata alla narrativa fantasy e alla riflessione interiore. Ingresso libero per dialogare con l’autore e scoprire il suo ultimo libro

Generico 13 Apr 2026

Un appuntamento con la letteratura contemporanea a Inarzo: giovedì 16 aprile 2026 alle ore 21 il Salone dell’oratorio di via Vanetti 5 ospita l’incontro con lo scrittore Seby Leonardi, che presenta il suo nuovo romanzo “Vita da iceberg”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Inarzo – Assessorato alla Cultura e prevede la partecipazione del moderatore Emiliano Pedroni.

Un viaggio tra identità e universi paralleli

Il libro conduce il lettore in una dimensione sospesa tra realtà e immaginazione, esplorando il tema del multiverso e dell’identità. Protagonista è Dario, giovane scrittore in difficoltà che si confronta con una versione alternativa di sé, più anziana e affermata, in un intreccio narrativo carico di tensione e interrogativi esistenziali.

La storia si sviluppa come una metafora della conoscenza di sé: proprio come un iceberg, la parte nascosta dell’individuo è più ampia e complessa di quella visibile. Un’immagine che attraversa l’intero romanzo e invita a riflettere sui limiti della percezione e sulla paura dell’ignoto.

L’autore tra insegnamento e passione per il teatro

Seby Leonardi, nato a Catania nel 1974 e oggi residente a Busto Arsizio, è insegnante di storia e filosofia e coltiva da anni una profonda passione per il teatro e la scrittura. Fondatore della compagnia Ars Theatri, ha iniziato a pubblicare romanzi nel 2018, ottenendo un buon riscontro di pubblico. “Vita da iceberg” rappresenta il suo terzo lavoro, dopo “Una seconda possibilità” e “L’altra realtà”.

A guidare la serata come sempre sarà Emiliano Pedroni, che accompagnerà il dialogo con Leonardi e il pubblico.

L’ingresso è libero

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Pubblicato il 15 Aprile 2026
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