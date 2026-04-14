Al Monastero di Torba torna “Herbarium”: un weekend tra erbe officinali, storia e sapori

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 la sesta edizione dell’evento dedicato alle piante medicinali: laboratori, visite guidate, degustazioni e prodotti artigianali per riscoprire tradizioni monastiche e usi contemporanei delle botaniche

Torna sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 al Monastero di Torba la sesta edizione di Herbarium, un intero weekend tra erbe, storia e aromi dedicato alle piante officinali e ai loro innumerevoli usi passati e attuali, a cavallo tra antiche ricette e scoperte moderne, tra credenze popolari, tradizioni secolari e ricerca scientifica.

Un tema che scaturisce dalla storia del luogo e dall’epoca in cui fu insediamento di un gruppo di monache benedettine, che vi abitarono dall’VIII secolo trasformando la torre da roccaforte difensiva longobarda in oratorio e fondando chiesa e monastero; per oltre sette secoli, le monache lasciarono come testimonianza del loro passaggio gli affreschi al secondo piano della torre: Cristo benedicente con angeli, la Vergine col Bambino, un gruppo di sante e una teoria di monache in preghiera.

Tra le varie attività cui le religiose erano dedite si annoverava la coltivazione di erbe medicinali e aromatiche, che saranno appunto le protagoniste di racconti, laboratori creativi, workshop di illustrazione botanica e occasioni di approfondimento per tutte le età.

Gli espositori presenti provenienti da Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta ed Emilia Romagna proporranno un’ampia varietà di erbe officinali, essenze, fiori spontanei, liquori, distillati, genepì, cosmetici naturali, confetture, sciroppi e raffinati manufatti artigianali ispirati alla natura. Mentre i profumi delle botaniche si intrecciano ai sapori del territorio con degustazioni d’eccellenza: dall’Amaro Rubino di Rubino Spiriti, liquore biologico a base di erbe prealpine, al nuovissimo Duetuffi, vermouth bio che costituisce un incontro tra erbe dei laghi prealpini e botaniche della macchia mediterranea, fino al Campo dei Fiori London dry gin di Alessandro Cammisano, distillato in provincia di Varese secondo la tradizione London dry.

Sarà inoltre possibile visitare il Monastero e scoprirne la storia grazie alle visite guidate in programma nelle due giornate, mentre la locanda interna “Antica Torre” offrirà menù a tema con erbe del territorio e prodotti locali, anche da asporto per un picnic immersi nel verde.

Programma:

SABATO 18 APRILE

Ore 10, 12, 14.30, 15.30 e 17 | Visita guidata a cura di Archeologistics. Avamposto militare, monastero, cascina: il primo Bene FAI e Patrimonio dell’Umanità racchiude tra le sue mura oltre 1500 anni di storia. Durata: 50 minuti.

Ore 11 Conferenza “Coltivare le erbe aromatiche. Trucchi e consigli per coltivare piante aromatiche in vaso o in giardino”. Incontro con Matteo Cereda, co-autore del libro Erbe aromatiche (Gribaudo. Dalla semina alla raccolta si vedranno le principali cure necessarie a mantenere le piante sane e rigogliose, imparando a fare una talea per ottenere nuove piantine e a potare le piante più diffuse come salvia, basilico e rosmarino. Durata: 45 minuti.

Matteo Cereda, divulgatore e autore di libri dedicati all’orto e alla coltivazione naturale, fondatore di Orto da Coltivare, sito web e principale community italiana online sulla coltivazione biologica, ha scritto su diverse testate e ha pubblicato libri con Terra Nuova, Rizzoli e Gribaudo.

Ore 11.30 Workshop “Erbari di filo e foglie” a cura di Erica Marzucchi, di Calluna cartilegi, progetto di rilegatura artistica e cartoleria poetica. Si lavorerà alla creazione di un erbario sospeso tra sogno e realtà, un taccuino con la copertina ricamata da completare con pagine in carta riciclata e rilegatura. Durata: 120 minuti.

Ore 12.30 e 13.30 pic nic con erbe spontanee a cura di Spazio Bianco

Ore 15 Workshop di illustrazione botanica a cura di Cecilia Battaini, illustratrice e surface designer. Dopo un’introduzione con consigli sulla tecnica del disegno e sull’uso dei materiali, i partecipanti saranno guidati nella realizzazione della propria opera, dallo schizzo iniziale, alla stesura del colore, fino alla resa delle ombre, ispirati da fiori ed erbe aromatiche. Il corso è aperto a tutti e non prevede conoscenze pregresse, i materiali (foglie e matite) sono forniti dal Bene. Durata: 120 minuti.

Ore 15.30 Conferenza “Andar per erbe spontanee” a cura di Mina Novello, che guiderà il pubblico al riconoscimento di erbe spontanee appena raccolte, alla scoperta del loro uso tradizionale e del loro impiego nella cucina di oggi. Durata: 45 minuti.

Mina Novello è responsabile di Sapori Biellesi, settore del Docbi-Centro studi biellesi e ha al suo attivo una trentina di pubblicazioni relative a ricettari e a ricerche di storia della gastronomia. Per conto di Sapori organizza iniziative di didattica alimentare, degustazioni guidate e corsi di cucina. Giornalista pubblicista, collabora fin dal 1997 con Eco di Biella e Rivista Biellese con una rubrica fissa e occasionalmente con il mensile Gardenia e altri periodici.

DOMENICA 19 APRILE

Ore 10, 12, 14.30, 15.30 e 17 Visita guidata a cura di Archeologistics

Ore 11 Workshop di illustrazione botanica a cura di Cecilia Battaini

Ore 11.30 e 16 Passeggiata botanica a cura di Elena Castoldi, botanica, docente e forager, alla scoperta delle piante edibili e officinali. I partecipanti potranno portare un quaderno, matita e scotch di carta per prendere appunti e poter raccogliere e conservare in un piccolo erbario le piante individuate.

Ore 12.30 e 13.30 pic nic con erbe spontanee a cura di Spazio Bianco

Ore 15.30 Workshop “Erbari di filo e foglie” a cura di Erica Marzucchi

La Torre di Torba insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas fanno parte del sito seriale patrimonio UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”.

L’evento si svolge con il Patrocinio dei Comuni di Gornate Olona e di Castelseprio.



Biglietti:

INGRESSO + MOSTRA MERCATO (acquisto biglietti online) Intero 11 €; Iscritti FAI e altre convenzioni 3 €; Residenti 3 €; Bambini fino a 5 anni gratuito; Ridotto (6-18 anni) 7 €; Studenti (19-25 anni) 7 €; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 30 €; Persone con disabilità 3 €

INGRESSO + MOSTRA MERCATO (acquisto biglietti in loco) Intero 15 €; Iscritti FAI e altre convenzioni 3 €; Residenti 5 €; Bambini fino a 5 anni gratuito; Ridotto (6-18 anni) 10 €; Studenti (19-25 anni) 10 €; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 38 €; Persone con disabilità 3 €

INGRESSO + MOSTRA MERCATO + PICNIC Intero 35 €; Iscritti FAI 28 €

INGRESSO + MOSTRA MERCATO + CONFERENZA Coltivare le erbe aromatiche (acquisto biglietti online) Intero 18 €; Iscritti FAI e altre convenzioni 10 €; Residenti 10 €; Studenti (19-25 anni) 14 €; Persone con disabilità 10 €

INGRESSO + MOSTRA MERCATO + CONFERENZA Coltivare le erbe aromatiche (acquisto biglietti in loco) Intero 23 €; Iscritti FAI e altre convenzioni 10 €; Residenti 10 €; Studenti (19-25 anni) 18 €; Persone con disabilità 10 €

INGRESSO + MOSTRA MERCATO + CONFERENZA Andar per erbe spontanee (acquisto biglietti online) Intero 18 €; Iscritti FAI e altre convenzioni 10 €; Residenti 12 €; Studenti (19-25 anni) 14 €; Persone con disabilità 10 €

INGRESSO + MOSTRA MERCATO + CONFERENZA Andar per erbe spontanee (acquisto biglietti in loco) Intero 23 €; Iscritti FAI e altre convenzioni 10 €; Residenti 10 € Studenti (19-25 anni) 18 €; Persone con disabilità 10 €

INGRESSO + MOSTRA MERCATO + PASSEGGIATA BOTANICA (acquisto biglietti online) Intero 20 €; Iscritti FAI e altre convenzioni 12 €; Residenti 10 €; Studenti (19-25 anni) 16 €; Persone con disabilità 12 €

INGRESSO + MOSTRA MERCATO + PASSEGGIATA BOTANICA (acquisto biglietti in loco) Intero 25 €; Iscritti FAI e altre convenzioni 12 €; Residenti 10 €; Studenti (19-25 anni) 20 €; Persone con disabilità 1 €

INGRESSO + MOSTRA MERCATO + VISITA GUIDATA (acquisto biglietti online) Intero 18 €; Iscritti FAI e altre convenzioni 10 €; Residenti 10 €; Bambini fino a 5 anni gratuito; Ridotto (6-18 anni) 14 €; Studenti (19-25 anni) 14 €; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 44 €; Persone con disabilità 10 €

INGRESSO + MOSTRA MERCATO + VISITA GUIDATA (acquisto biglietti in loco) Intero 23 €; Iscritti FAI e altre convenzioni 10 €; Residenti 10 €; Bambini fino a 5 anni gratuito; Ridotto (6-18 anni) 18 €; Studenti (19-25 anni) 18 €; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 55 €; Persone con disabilità 10 €

INGRESSO + MOSTRA MERCATO + WORKSHOP ILLUSTRAZIONE (acquisto biglietti online) Intero 20 €; Iscritti FAI e altre convenzioni 12 €: Residenti 12 €; Studenti (19-25 anni) 16 €; Persone con disabilità 12 €

INGRESSO + MOSTRA MERCATO + WORKSHOP ILLUSTRAZIONE (acquisto biglietti in loco) Intero 25 €; Iscritti FAI e altre convenzioni 12 €; Residenti 12 € Studenti (19-25 anni) 20 €; Persone con disabilità 12 €

INGRESSO + MOSTRA MERCATO + WORKSHOP RILEGATURA (acquisto biglietti online) Intero 20 €; Iscritti FAI e altre convenzioni 12 €: Residenti 12 €; Studenti (19-25 anni) 16 €; Persone con disabilità 12 €

INGRESSO + MOSTRA MERCATO + WORKSHOP RILEGATURA (acquisto biglietti in loco) Intero 25 €; Iscritti FAI e altre convenzioni 12 €; Residenti 12 € Studenti (19-25 anni) 20 €; Persone con disabilità 12 €