Carambola sulla Pedemontana a Turate: ferito un uomo di 43 anni
Il conducente ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere. Il 43enne è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di Como in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco
Brutto spavento questa mattina lungo l’autostrada Pedemontana a Turate, dove un furgone è rimasto coinvolto in un incidente stradale all’altezza del territorio di Turate. Intorno alle 9:50, il conducente del mezzo ha perso il controllo del veicolo che, dopo una serie di carambole sulla carreggiata, ha terminato la sua corsa riportando danni significativi. L’uomo, 43 anni, è stato trasportato in codice giallo in ospedale a Como.
L’intervento dei soccorsi in autostrada
Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il furgone e l’area interessata dal sinistro. I tecnici hanno dovuto verificare la stabilità del carico e l’assenza di perdite di liquidi infiammabili sull’asfalto per consentire la ripresa del traffico in totale sicurezza. La corsia interessata è stata parzialmente interdetta per permettere le operazioni di rimozione del mezzo incidentato.
Trasporto in ospedale per accertamenti
Nonostante le buone condizioni apparenti, i soccorritori hanno deciso di trasportare il conducente presso il presidio ospedaliero più vicino. Il trasferimento è avvenuto in via precauzionale per sottoporre l’uomo a una serie di esami diagnostici più approfonditi, necessari per escludere eventuali traumi interni non visibili nell’immediatezza dell’incidente.
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