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Saronno/Tradate

“Concerto per la libertà”: a Tradate note per la Festa della Liberazione

Protagonisti il Corpo Musicale Città di Tradate e la Civica Scuola di Musica, in un percorso sonoro dedicato ai valori della Resistenza

Generico 13 Apr 2026

Un pomeriggio di musica e memoria per ricordare i partigiani tradatesi e tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà: domenica 19 aprile 2026, alle ore 17, la piazzetta Mandela di Tradate ospiterà il “Concerto per la libertà”, promosso dalla sezione Anpi cittadina in collaborazione con il Circolo Casa del Popolo.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo e rappresenta un momento di riflessione collettiva, affidato al linguaggio universale della musica. Protagonisti saranno il Corpo Musicale Città di Tradate e la Civica Scuola di Musica, che accompagneranno il pubblico in un percorso sonoro dedicato ai valori della Resistenza.

Il concerto si terrà all’aperto, accanto al palazzo comunale. In caso di maltempo, l’evento sarà trasferito a Villa Truffini.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Tradate, è aperto a tutta la cittadinanza e vuole essere un’occasione per rinnovare il ricordo e l’impegno verso i principi di libertà, democrazia e pace.

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Pubblicato il 16 Aprile 2026
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