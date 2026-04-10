De Giovanni e Andreoli tra i protagonisti di BA Book, oltre 30 eventi da 17 al 24 maggio

Sarà inaugurata domenica 17 maggio l’edizione di “BA Book”, il Festival del Libro e dell’Editoria, organizzato dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Busto che legge ETS.

Il Festival, giunto alla sesta edizione, è realizzato in collaborazione con il Tavolo Letteratura che riunisce librerie, case editrici e associazioni culturali cittadine. Gli eventi saranno ospitati in dodici diverse location, tra cui la Casa Circondariale di Busto Arsizio, il museo di Volandia, le sale delle ex carceri asburgiche appena restaurate e la Villa

Ottolini Tosi. Tra i nomi più significativi della rassegna, il gradito ritorno della psicoterapeuta Stefania Andreoli e tante prestigiose firme della narrativa italiana, Maurizio De Giovanni, Fulvia Sisti, Andrea Pezzi, Riccardo Falcinelli, Rosa Teruzzi, Roberta Schira, Erica Cassano, Elvira Seminara, Alessandro Robecchi, solo per citarne alcuni.

Il programma prevede incontri con gli autori, eventi esperienziali, conferenze, laboratori per bambini.

L’intera giornata di sabato 23 maggio sarà dedicata alla sezione enogastronomica curata da Anna Prandoni, mentre un ricchissimo BA Book Off, ‘allungherà’ il festival fino al 29 maggio. “BA Book è un Festival che cresce, che incuriosisce, che attrae sempre più pubblico – commenta Manuela Maffioli, Assessore alla cultura – Non solo lettori, perché non di sola lettura si sostanzia. È una manifestazione per ‘onnivori culturali’, per gusti anche molto differenti: dalla narrativa alla cucina, dal giallo alle performance, dalla moda all’esperienza. Più che mai un’occasione di conoscenza, sperimentazione, incontri, relazioni e anche sano divertissement in spazi diversi, spesso nuovi, dove l’inedito del ‘contenitore’ fa il paio con il

fascino del contenuto. È il luogo delle differenze, il tempo della curiosità”.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ad eccezione della cena letteraria, della cena con autore e delle degustazioni.

Per alcuni eventi la prenotazione è obbligatoria.

Le prenotazioni verranno aperte lunedì 4 maggio.