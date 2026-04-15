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Droga e arma da taglio, una denuncia nei controlli serali a Lavena Ponte Tresa

Operazione della polizia locale con la collaborazione della Questura: 25 persone identificate, sequestrati anche due veicoli

Generico 13 Apr 2026

Serata di controlli straordinari a Lavena Ponte Tresa, dove il 14 aprile la polizia locale ha messo in campo un servizio di sicurezza urbana in collaborazione con la Questura e altri comandi del territorio.

Nel corso delle verifiche, concentrate nell’area di Ponte Tresa, sono state identificate 25 persone. Gli agenti hanno inoltre sequestrato due veicoli risultati privi di assicurazione e contestato una violazione per guida senza patente.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, tre persone sono state trovate in possesso di droga. Durante i controlli è emerso anche un episodio più rilevante sotto il profilo penale: un cittadino svizzero è stato fotosegnalato e denunciato per porto irregolare di arma da taglio.

L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio finalizzate a rafforzare la sicurezza urbana, con particolare attenzione alle aree di confine e ai punti più sensibili del paese.

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Pubblicato il 15 Aprile 2026
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