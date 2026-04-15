Droga e arma da taglio, una denuncia nei controlli serali a Lavena Ponte Tresa
Operazione della polizia locale con la collaborazione della Questura: 25 persone identificate, sequestrati anche due veicoli
Serata di controlli straordinari a Lavena Ponte Tresa, dove il 14 aprile la polizia locale ha messo in campo un servizio di sicurezza urbana in collaborazione con la Questura e altri comandi del territorio.
Nel corso delle verifiche, concentrate nell’area di Ponte Tresa, sono state identificate 25 persone. Gli agenti hanno inoltre sequestrato due veicoli risultati privi di assicurazione e contestato una violazione per guida senza patente.
Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, tre persone sono state trovate in possesso di droga. Durante i controlli è emerso anche un episodio più rilevante sotto il profilo penale: un cittadino svizzero è stato fotosegnalato e denunciato per porto irregolare di arma da taglio.
L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio finalizzate a rafforzare la sicurezza urbana, con particolare attenzione alle aree di confine e ai punti più sensibili del paese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.