Droga e arma da taglio, una denuncia nei controlli serali a Lavena Ponte Tresa

Serata di controlli straordinari a Lavena Ponte Tresa, dove il 14 aprile la polizia locale ha messo in campo un servizio di sicurezza urbana in collaborazione con la Questura e altri comandi del territorio.

Nel corso delle verifiche, concentrate nell’area di Ponte Tresa, sono state identificate 25 persone. Gli agenti hanno inoltre sequestrato due veicoli risultati privi di assicurazione e contestato una violazione per guida senza patente.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, tre persone sono state trovate in possesso di droga. Durante i controlli è emerso anche un episodio più rilevante sotto il profilo penale: un cittadino svizzero è stato fotosegnalato e denunciato per porto irregolare di arma da taglio.

L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio finalizzate a rafforzare la sicurezza urbana, con particolare attenzione alle aree di confine e ai punti più sensibili del paese.