Francesca Bonoldi nuova coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle
Dalla guida del gruppo territoriale alla nomina provinciale, Bonoldi raccoglie il testimone e rilancia su temi come sanità, ambiente e partecipazione dei cittadini alla vita politica
Francesca Bonoldi è la nuova coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle Varese. La nomina è stata ufficializzata nell’ambito del rinnovamento dell’organigramma del partito guidato da Giuseppe Conte.
La nomina e il nuovo assetto
Il Movimento 5 Stelle ha annunciato le nuove figure di coordinamento a livello regionale e provinciale con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e rendere più efficace l’azione politica locale. Tra i compiti dei coordinatori ci sono il raccordo tra le diverse realtà territoriali, la gestione delle attività politiche e i rapporti con istituzioni e altre forze politiche. Per la provincia di Varese è stata scelta Francesca Bonoldi, già rappresentante del gruppo territoriale cittadino.
Le parole di Bonoldi
«Accolgo con gratitudine e senso di responsabilità la nomina a coordinatrice del MoVimento 5 Stelle per la Provincia di Varese» – Francesca Bonoldi, coordinatrice provinciale M5S.
Bonoldi ha sottolineato le sfide che attendono il movimento, citando temi come welfare, sanità, ambiente ed economia locale, oltre ai prossimi appuntamenti elettorali. Ha inoltre richiamato il progetto “Nova”, percorso partecipativo promosso dal M5S per coinvolgere cittadini e realtà locali nella definizione delle priorità politiche.
Continuità e ringraziamenti
Nel suo intervento, la nuova coordinatrice ha voluto ringraziare chi l’ha preceduta e chi ha collaborato con lei negli anni, a partire da Luigi Genoni, primo coordinatore provinciale, e Diego Carmenati, che la sostituirà alla guida del gruppo territoriale di Varese durante questa fase di transizione.
Ha ribadito inoltre la volontà di mantenere un dialogo aperto con associazioni, comitati e realtà civiche del territorio, nel segno della partecipazione e della coerenza politica.
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