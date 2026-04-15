Gli studenti dell’istituto Facchinetti di Castellanza creano “NetGuard”: app per sicurezza e servizi
Dalla scuola all’idea di impresa: la classe 2Q Informatica sviluppa un prototipo che unisce tecnologia, solidarietà e attenzione alle fragilità della comunità
Un’app per la sicurezza personale e i servizi di prossimità, pensata partendo dai bisogni reali del territorio. È il progetto “NetGuard2QI.JA”, sviluppato dagli studenti della classe 2Q Informatica dell’Istituto Facchinetti di Castellanza nell’ambito del programma “Impresa in Azione” di Junior Achievement.
Un progetto che parte dai bisogni del territorio
L’idea nasce da un sondaggio condotto dagli stessi studenti per capire le esigenze di famiglie, anziani e adolescenti. Da qui è stato sviluppato un prototipo di piattaforma digitale che punta a migliorare la vita quotidiana attraverso strumenti semplici e accessibili.
«NetGuard2QI.JA è un modo per mettere la tecnologia al servizio delle persone: un’esperienza che unisce formazione, solidarietà e cittadinanza attiva» spiegano gli studenti della classe 2QI.
Le funzioni della piattaforma
La piattaforma, ancora in fase prototipale, integra diverse funzionalità: sistema SOS con richiesta di aiuto immediata, geolocalizzazione con notifiche ai contatti fidati e servizi di prossimità come consegna della spesa, accompagnamento medico, baby-sitting e supporto educativo
Non sostituisce i servizi di emergenza, ma li affianca, offrendo un supporto aggiuntivo pensato per diverse fasce della popolazione.
Dalla scuola all’impresa
Il progetto è stato sviluppato come una vera e propria mini-impresa, permettendo agli studenti di confrontarsi con dinamiche organizzative, lavoro di squadra e sviluppo di un’idea imprenditoriale.
Con ulteriori sviluppi tecnici e un budget contenuto, la piattaforma potrebbe evolvere in una versione pilota operativa.
La presentazione ufficiale
NetGuard2QI.JA sarà presentato il 4 maggio 2026 durante l’evento finale regionale di “Impresa in Azione”, che coinvolgerà scuole e realtà educative da tutta la Lombardia.
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