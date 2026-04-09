“Gomma e Materie Plastiche” di Confindustria Varese: Davide Galli è il nuovo presidente

Si è tenuta nella sede di Nupi Industrie Italiane spa a Busto Arsizio è stata l’Assise congiunta dei Gruppi “Chimiche, Farmaceutiche e Conciarie”, “Gomma e Materie Plastiche” e “Cartarie, Editoriali e Poligrafiche”. Per quanto riguarda il Gruppo merceologico “Chimiche, Farmaceutiche e Conciarie” di Confindustria Varese, nel corso dell’Assemblea, Roberto Baldan della Carl Zeiss Vision Italia Spa di Castiglione Olona è stato confermato presidente, mentre Chiara Ponti della O-I ITALY spa di Origgio è stata eletta vicepresidente per la prima volta.

Nuova carica anche per il delegato del Comitato Piccola Industria (che rappresenta le imprese con meno di 100 dipendenti), assegnata a Paola Santini Vanoni de La Nordica srl di Arcisate. Fanno parte di questo settore 64 aziende per 5.313 addetti (il 6,1%% del totale delle imprese associate).

(nella foto, da sinistra: Galli, Salmini e Baldan)

Alla guida del gruppo merceologico “Gomma e Materie Plastiche” è stato eletto come nuovo Presidente Davide Galli della Orsa Foam spa di Gorla Minore, mentre Laura Rachele Cossa della FI-PLAST srl di Gorla Maggiore è stata designata come nuova Vicepresidente. A cambiare è stato anche il delegato del Comitato Piccola Industria, carica che è stata assegnata ad Andrea Melgrati della M.G.M. srl di Caronno Pertusella. Un comparto, quello della “Gomma e Materie Plastiche”, che conta all’interno di Confindustria Varese 99 imprese per 6.850 addetti (il 9,5% del totale delle aziende associate).

Sono stati confermati, invece, nei ruoli rispettivamente di presidente e di vicepresidente del Gruppo merceologico “Cartarie, Editoriali e Poligrafiche” Roberto Salmini della Lazzati Industria Grafica srl Società Benefit di Casorate Sempione e Fabrizio Bianchi dello Scatolificio DA.RA. srl di Castano Primo.

A Thierry Bey de La Moderna Cartotecnica srl di Busto Arsizio è stato affidato, per la prima volta, il ruolo di delegato del Comitato Piccola Industria. Fanno parte di questo settore 36 aziende per 2.227 addetti (il 3,4%% del totale delle imprese associate).

I DATI DELL’EXPORT

Ad aiutare a scattare una fotografia dell’andamento economico di questi settori dell’industria varesina sono i dati di export, elaborati dal Centro studi di Confindustria Varese, relativi al periodo gennaio-dicembre 2025. Il settore chimico-farmaceutico ha registrato nel complesso una crescita delle esportazioni (+5,8% rispetto al periodo gennaio-dicembre 2024) ma non delle importazioni che sono rimaste pressoché stabili. Tuttavia, mentre le esportazioni di prodotti farmaceutici sono aumentate (+19,8%), quelle di prodotti chimici hanno mostrato un calo (-3,3%).

Nello stesso periodo, invece, il settore gomma e materie plastiche ha visto un calo dell’export pari al -2,1% (in linea con la tendenza degli ultimi tre anni) e un incremento dell’import del +3,7%. Il calo delle esportazioni ha coinvolto gli articoli in materie plastiche (-2,4%), al contrario, gli articoli in gomma, hanno registrato un leggero aumento (+1,7%). Anche i flussi di export di carta e prodotti di carta (-1,6%) sono risultati in lieve discesa nel corso del 2025.

I NEAR MISS

Al centro dell’Assemblea congiunta dei Gruppi merceologici “Chimiche, Farmaceutiche e Conciarie”, “Gomma e Materie Plastiche” e “Cartarie, Editoriali e Poligrafiche” c’è stato il tema dei “near miss” ovvero “mancati infortuni” sui luoghi di lavoro. Come spiegato da Franco Maruccio, responsabile Area Sicurezza sul lavoro di Confindustria Varese: «I near miss non sono episodi minori: sono veri e propri ‘eventi sentinella’ che ci permettono di intervenire prima che si verifichi un infortunio. Oggi il quadro normativo spinge sempre di più verso l’identificazione, il tracciamento e l’analisi sistematica di questi eventi, ma il punto decisivo resta culturale: dobbiamo superare la logica dell’adempimento e trasformare la segnalazione in uno strumento ordinario di prevenzione. In questo quadro, Confindustria Varese coordina il Gruppo Best Practices all’interno del Tavolo Tecnico Provinciale in materia di infortuni sul lavoro e, con la Prefettura di Varese, ha sottoscritto un ‘Protocollo per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali’, con l’obiettivo di diffondere strategie di prevenzione attraverso la condivisione tra imprese di esperienze e azioni virtuose, anche sul fronte dei near miss».

A portare una testimonianza aziendale in tema di near miss è stata Irca Spa. Partner nell’organizzazione delle assemblee 2026 dei Gruppi merceologici di Confindustria Varese sono: Acomea (gestione degli investimenti e patrimoniale); Umana Agenzia per il Lavoro; Locauto (noleggio veicoli).