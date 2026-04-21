Guasti sulla linea di Albizzate e a Milano Certosa: ritardi diffusi sui treni Trenord

Ritardi diffusi e numerose cancellazioni stanno interessando la circolazione ferroviaria in Lombardia a causa di un doppio guasto alla rete, segnalato nella mattinata di oggi, martedì 21 aprile. I problemi principali si sono verificati ad Albizzate, sulla linea per Varese e Porto Ceresio, e in prossimità dell’accesso al deposito Trenord vicino a Milano Certosa, con effetti che si sono estesi ben oltre le tratte direttamente coinvolte.

Il doppio guasto e le conseguenze

Il primo guasto ha colpito la linea che collega Milano con Varese e Porto Ceresio, causando rallentamenti e variazioni di percorso per diversi convogli. A questo si è aggiunto un secondo problema tecnico nella zona di Milano Certosa, punto strategico per la gestione del traffico ferroviario e dei convogli in entrata e uscita dal deposito Trenord.

La combinazione dei due guasti ha generato un effetto a catena, con ripercussioni su gran parte della rete regionale. I disagi non si sono quindi limitati alle linee direttamente interessate, ma hanno coinvolto numerosi collegamenti in tutta la Lombardia.