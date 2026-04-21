Guasti sulla linea di Albizzate e a Milano Certosa: ritardi diffusi sui treni Trenord
Due distinti problemi tecnici sulla rete ferroviaria lombarda hanno causato un effetto a catena con ritardi e soppressioni che stanno coinvolgendo numerose linee regionali e suburbane
Ritardi diffusi e numerose cancellazioni stanno interessando la circolazione ferroviaria in Lombardia a causa di un doppio guasto alla rete, segnalato nella mattinata di oggi, martedì 21 aprile. I problemi principali si sono verificati ad Albizzate, sulla linea per Varese e Porto Ceresio, e in prossimità dell’accesso al deposito Trenord vicino a Milano Certosa, con effetti che si sono estesi ben oltre le tratte direttamente coinvolte.
Il doppio guasto e le conseguenze
Il primo guasto ha colpito la linea che collega Milano con Varese e Porto Ceresio, causando rallentamenti e variazioni di percorso per diversi convogli. A questo si è aggiunto un secondo problema tecnico nella zona di Milano Certosa, punto strategico per la gestione del traffico ferroviario e dei convogli in entrata e uscita dal deposito Trenord.
La combinazione dei due guasti ha generato un effetto a catena, con ripercussioni su gran parte della rete regionale. I disagi non si sono quindi limitati alle linee direttamente interessate, ma hanno coinvolto numerosi collegamenti in tutta la Lombardia.
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