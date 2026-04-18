Impegni esterni da brividi per Varesina e Castellanzese contro Milan Futuro e Chievo

Domenica 19 aprile alle ore 15:00, Varesina e Castellanzese scenderanno in campo per disputare le sfide valide per la trentaduesima e terzultima giornata del Girone B di Serie D. Le due compagini sono attese da impegni in trasferta non semplicissimi contro Milan Futuro e Chievo Verona.

MILAN FUTURO – VARESINA

La Varesina, dopo la sconfitta interna contro il Chievo Verona, è ora impegnata in una trasferta molto complicata al “Chinetti” di Solbiate Arno contro il Milan Futuro. Le Fenici, in virtù dello 0-1 subito contro i Mussi Volanti, sono scivolate nuovamente al terzultimo posto in classifica, posizione che oggi significherebbe retrocessione in Eccellenza, anche a causa del distacco di 8 punti nei confronti della Castellanzese. La squadra di mister Marco Spilli dovrà fare di tutto per evitare la retrocessione diretta in queste ultime tre partite. Dopo il Milan Futuro, affronterà il Breno in uno scontro che potrebbe rappresentare una vera ultima spiaggia, per poi chiudere contro il Caldiero Terme, ancora in lotta per la salvezza diretta. Il Milan Futuro è quinto in classifica con 50 punti (14 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte) e la zona playoff sembra al momento al sicuro grazie al +4 sul Villa Valle. Tuttavia, la squadra di mister Massimo Oddo punterà a migliorare il proprio piazzamento in vista degli spareggi. I rossoneri vantano un ottimo attacco con 49 reti, secondo miglior dato del girone dietro alla capolista Folgore Caratese (51). Il miglior marcatore è Chaka Traorè (8 gol), uno in meno di Dennis Costantino, bomber della Varesina. In difesa, il Milan Futuro ha subito 34 gol, risultando l’ottava difesa del girone Quello di domenica sarà il terzo incontro stagionale dopo la sfida di Coppa Italia Serie D e quella di campionato. La sfida dei trentaduesimi della coppa la vinse la Varesina che si impose 3-2 al “Chinetti”, mentre nella gara di campionato vinse il MIlan Futuro per 2-1 a Venegono Superiore.

CHIEVO VERONA – CASTELLANZESE

Dopo la vittoria per 1-0 al “Provasi” contro la Leon, che ha interrotto una serie negativa di tre sconfitte consecutive, la Castellanzese affronta il Chievo Verona del presidente Sergio Pellissier per conquistare punti salvezza. I neroverdi sono a quota 39 punti e, al momento, sarebbero salvi grazie al +8 sulla Varesina. La squadra di mister Ivan Del Prato dovrà però affrontare un avversario motivato: il Chievo Verona vuole blindare il secondo posto in ottica playoff e mantenere vive le speranze di raggiungere la capolista Folgore Caratese. Il distacco dalla vetta è di 9 punti, con 9 punti ancora disponibili: i gialloblù dovranno vincere tutte le partite e sperare in un clamoroso crollo della capolista per arrivare a uno spareggio promozione in Serie C. Tuttavia, la Folgore Caratese ha il destino nelle proprie mani: le basterà 1 punto nelle ultime tre gare per conquistare la promozione. Il Chievo Verona ha 55 punti (17 vittorie, 4 pareggi, 10 sconfitte) e il terzo miglior attacco del campionato con 46 gol. Il capocannoniere è Rocco Costantino (9 gol), distante però da Mario Chessa, leader della classifica marcatori con 15 reti. In difesa, i clivensi hanno subito 38 gol, risultando l’undicesima difesa del girone. Quello di domenica sarà il sesto incrocio tra le due formazioni: il bilancio è favorevole al Chievo che ha ottenuto tre vittorie, mentre la Castellanzese una, si aggiunge un pareggio. All’andata si impose la squadra di Del Prato per 1-0 contro la squadra allenata allora da mister Fabrizio Cacciatore.

32ma GIORNATA – SERIE D GIRONE B

Breno – Brusaporto, Caldiero – Villa Valle, Casatese – Pavia, CHIEVO – CASTELLANZESE, Caratese – Real Calepina, MILAN FUTURO – VARESINA, Oltrepò – Sondrio, Scanzorosciate – Leon, Virtus CBG – Vogherese.

CLASSIFICA

Caratese 64, Chievo 55, Casatese 52, Leon 51, Milan Futuro 50, Villa Valle 46, Brusaporto e Scanzorosciate 45, Oltrepò (-3) 44, Virtus CBG 42, Caldiero e Real Calepina 40, CASTELLANZESE 39, Breno e Pavia 34, VARESINA 31, Sondrio 25, Vogherese (-6) 8.