Letture animate e laboratori a Grantola: arriva il pomeriggio del Gruffalò

Sabato 11 aprile il borgo di Grantola si trasforma nel palcoscenico di una favola moderna per un pomeriggio dedicato interamente ai bambini e alle loro famiglie. Presso gli spazi della storica Casa Barozzi, il gruppo locale GRANdivertimento ha organizzato un appuntamento che mette al centro la lettura animata, la creatività e il piacere di stare insieme, confermando l’attenzione della comunità verso le iniziative di intrattenimento educativo.

Il Gruffalò protagonista a Casa Barozzi

L’evento, con inizio fissato per le ore 15:30, avrà come filo conduttore le avventure del Gruffalò, il celebre personaggio della letteratura per l’infanzia amato dai piccoli lettori di tutto il mondo. Attraverso una lettura animata, i bambini potranno scoprire la storia del mostro più famoso delle fiabe, lasciandosi trasportare dalla fantasia in un percorso che unisce divertimento e scoperta letteraria.

Creatività e merenda insieme

La giornata non si esaurirà con il racconto: subito dopo la lettura, i partecipanti saranno coinvolti in un laboratorio creativo a tema. L’attività è stata pensata per permettere ai bambini di dare forma alle suggestioni nate dal libro, stimolando la loro manualità e l’espressione artistica. Come consuetudine per gli eventi organizzati dal gruppo, la parte conclusiva sarà dedicata a un momento di convivialità con una merenda offerta a tutti i presenti.

Un presidio sociale per il territorio

Questa iniziativa rappresenta un nuovo tassello nel programma di attività che il gruppo GRANdivertimento porta avanti per mantenere vivo il tessuto sociale di Grantola, offrendo momenti di svago che siano accessibili e inclusivi. L’obiettivo degli organizzatori è infatti quello di proporre appuntamenti a ingresso gratuito pensati appositamente per rafforzare il legame all’interno della comunità.

L’appuntamento di sabato si annuncia dunque come un’occasione preziosa per vivere il paese in modo diverso, riscoprendo il piacere della condivisione attraverso il gioco, la lettura e la partecipazione attiva dei residenti di tutte le età.