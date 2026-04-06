L’inglese si impara giocando: alla Biblioteca di Rovellasca una proposta per bambini dai 6 ai 10 anni

Sabato 11 aprile un pomeriggio tra gioco e apprendimento per avvicinare i più piccoli alla lingua inglese attraverso un laboratorio interattivo e coinvolgente

La Biblioteca comunale di Rovellasca propone per il pomeriggio di sabato 11 aprile “English Workshop: Prepare Your Suitcase”, un laboratorio dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni per avvicinarsi alla lingua in modo divertente e coinvolgente.

Il laboratorio si terrà dalle 15.30 alle 16.30 e propone un’attività pensata per stimolare l’apprendimento attraverso il gioco. Tra letture animate e momenti creativi, i bambini saranno accompagnati in un percorso che li porterà a “preparare la valigia” per un viaggio immaginario, utilizzando l’inglese in modo naturale e interattivo.

Per prendere parte al laboratorio, i partecipanti dovranno portare con sé alcuni materiali utili per le attività: una scatola da scarpe, un astuccio con pastelli, pennarelli, colla e forbici.

È inoltre consigliato indossare abiti comodi che possano sporcarsi durante i lavori creativi.

La partecipazione è gratuita ma con posti limitati. È quindi necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.rovellasca.co.it

Foto di Annette da Pixabay