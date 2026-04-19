LIUC Run, edizione da record con Pietro Arese e oltre 1.500 runner al via

Davanti all’atleta azzurro Pietro Arese – mezzofondista ed ex siepista italiano, attuale primatista nazionale dei 1500 metri piani, dei 3000 metri piani indoor e del miglio indoor – la LIUC Run ritocca il record di pettorali alla partenza: 1524 atleti si sono presentati sotto l’arco blu di corso Matteotti, proprio a fianco dell’ateneo cittadino che firma la competizione. E a fare la differenza della seconda tappa 2026 del circuito Running People – sostenuto fin dall’esordio da BCC di Busto Garolfo e Buguggiate – sono state le associazioni che hanno portato più di 400 iscritti, con Solidarietà Familiare (150 pettorali) a fare anche per quest’anno la parte del Leone e vincere il premio del gruppo più numeroso dedicato a Mirella Cerini, sindaco che per prima ha voluto fortemente questa gara in città.

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Tra le associazioni presenti non si possono dimenticare anche Run Smile, Area Giovani, l’Istituto Maria Ausiliatrice e la Ginnastica Militare. Altro pilastro dell’evento sono state le società sportive che sono riuscite a coinvolgere i loro tesserati e hanno scelto la LIUC Run come appuntamento competitivo.

Una grande domenica di sport

Gara rapida, con il vincitore Michele Belluschi che ha coperto i 10 chilometri in 34 minuti e 28 secondi. Un tracciato dinamico, tra Castellanza e Legnano, che ha attraversato tutti i parchi cittadini e cucito due città, ma anche i due rioni castellanzesi. «Una bellissima gara – ha spiegato Maurizio Lorenzini, direttore di gara di Running People – nella categoria Uomini i primi sono rimasti compatti fino al quinto chilometro. A quel punto è iniziata la vera bagarre con Belluschi che si è messo davanti a fare l’andatura. Manzolini ha resistito fino all’ottavo chilometro e poi il runner della Naviglio è andato a vincere in solitaria al traguardo della SOEVIS Arena».

Al via c’erano anche molti partner della LIUC Run, tra questi Roberto Grassi, vicepresidente e AD di LIUC; Domenico Ditto, AD di SOEVIS; Alex Carini AD di Humanitas, Fabio Gobbo, di Gobbo Allestimenti, oltre al sindaco di Castellanza Cristina Borroni accompagnata dagli assessori Davide Tarlazzi e Claudio Merati e l’assessore allo Sport di Legnano Guido Bragato.

Quella di oggi – domenica 19 aprile – è stata una mattina di grande festa. La città si è svegliata con la divisa dei runner e per tutta Castellanza, dalla LIUC in corso Matteotti alla SOEVIS Arena si respirava un’atmosfera di sport e voglia di fare comunità. «E’ questo il bello della Liuc Run – ha dichiarato il sindaco Cristina Borroni – questa competizione piace ai runner, ma anche alle famiglie e a tutti coloro che vogliono camminare per le strade e i parchi della nostra città. Un’emozione bellissima».

Roberto Grassi di Liuc, prima di prendere il via con la Family Run, ha sottolineato il valore del messaggio che lancia la Liuc a fianco di Sport Più, realtà che organizza il circuito Running People: «Tutti gli sport, ma la corsa in particolare, è fatica per raggiungere il traguardo e questo insegna che anche nella vita impegno, costanza e allenamento servono per raggiungere i migliori risultati».

Grande la soddisfazione del presidente di Sport Più Stefano Colombo: «Il clima perfetto, il record di pettorali al via, la grande risposta delle associazioni e tanti dei nostri partner alla partenza. Tutti ingredienti che hanno permesso di vivere una terza edizione bellissima ed entusiasmante. Dopo due edizioni serviva la conferma e ora possiamo dire che la Liuc Run è entrata nel cuore di tutti coloro che oggi hanno scelto di vivere una grande giornata di sport tra Legnano e Castellanza».

Il podio Uomini

1) Michele Belluschi, Naviglio Running team Asd

2) Luigi Manzolini, Asd Atletica Pidaggia

3) Lorenzo Pastori, Runners Legnano

Il podio Donne

1) Laura Brenna, DK Runners Milano

2) Ilaria Menatti, Pro Patria Arc

3) Daniela Leoni, Atletica Casone Noceto