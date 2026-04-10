L’Open House di Harley-Davidson Varese: due giorni di stile, motori e community

L’atmosfera Harley torna a Varese il 18 e 19 aprile con AMIAMO – Open House: due giorni tra moto, test ride, musica, food e community

Chi ha già vissuto l’atmosfera Harley lo sa: non è solo una passione, ma un modo di stare insieme. Il 18 e 19 aprile questa energia torna protagonista a Varese con AMIAMO – Open House, due giornate dedicate a chi ama il mondo Harley-Davidson e a chi desidera scoprirlo.

Sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 10.00 alle 18.00, lo showroom Harley-Davidson Varese apre le porte per un weekend ricco di esperienze, incontri e divertimento in pieno stile Harley.

Due giorni per immergersi completamente nel mondo del brand: sarà possibile scoprire da vicino tutta la gamma Harley-Davidson e vivere l’emozione dei Demo Rides gratuiti dei modelli 2026.

Non mancheranno occasioni speciali per gli appassionati: -15% sugli accessori e -25% su tutto l’abbigliamento, per portarsi a casa un pezzo autentico dello stile Harley.

L’Open House sarà anche un momento di condivisione e intrattenimento: food BBQ e arrosticini, drink, musica dal vivo e numerose attività renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente. Tra le esperienze proposte: tattoo station, degustazioni, corner dedicati e personalizzazione live delle t-shirt AMIAMO.

Harley-Davidson non è solo una moto: è una community fatta di passione, libertà e persone. Questo Open House rappresenta l’occasione ideale per viverla da vicino.

L’ingresso è libero.

AMIAMO – Open House

18–19 aprile

10.00 – 18.00

Harley-Davidson Varese, Gazzada Schianno

Perché lo spirito Harley non è solo un evento, ma ogni momento condiviso.

Articolo realizzato in collaborazione con Harley-Davidson Varese

Via Italo Cremona, 42B, 21045 Gazzada Schianno VA